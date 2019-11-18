中火放流水7度超標 罰6000萬限期改善

臺中新聞 分享 facebook 全台最大的固定汙染源台中火力電廠，已多次被稽查出放流水超標，今年9至10月3處放流水口都被查到「硼」濃度超標20多倍，市府依法針對3處放流口分別重罰2000萬元，總共開罰6000萬元，並要求限期改善。中火強調，新的廢水廠12月試運轉，改善前機組會減產降低汙染，尊重市府裁罰決定。

環保局長吳志超說，中火放流水已多次超標，今年9月先查獲5至8號機組放流水硼超標24倍，市府10月稽查，竟又發現1至4號機組、9至10號機組放流水分別超標26倍、28倍。

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市府表示，今年3月，中火1至4號機組放流水硝酸鹽氮超標，首次遭重罰最高罰金2000萬元，這次中火3組放流水硼都超標，市府決定各開罰最高罰金，要求在12月底前改善完成。

台中火力電廠放流水多次超標，市府9至10月稽查發現3處放流水口的硼都超標，各開罰2000萬元，並限期在12月底改善。 分享 facebook

市長盧秀燕提出反空汙政見，上任後積極整治空汙，多次與中火、中央大打空汙大戰。環保署最近環評小組審查中火擴建2部燃氣機組，盧市長公開表示反對，要求承諾減煤4成、機組汰舊換新，不過最後並未列入環評承諾事項。

台中市政府環保局今年已7度查獲中火放流水超標，前4次分別為1-3月查獲5至8號機組硝酸鹽氮2度超標，1至4號機組放流水硝酸鹽氮超標2倍，4月9至10號機組放流水的懸浮固體超標，包含9-10月3次硼超標，累計已開罰8500萬元。

衛生局長曾梓展說，硼在自然界存在量很少，放流水超標24倍很嚴重，會影響生態鏈；動物實驗中，硼會影響男性生殖器官健康，懷孕動物若接觸到過量的硼，也會造成胎兒缺陷、生長遲緩，對呼吸道也會有影響。

台中火力電廠放流水多次超標，市府9至10月稽查發現3處放流水口的硼都超標，各開罰2000萬元，並限期在12月底改善。 分享 facebook

新聞局長黃國瑋說，中火規劃新增2部燃氣機組，市府要求減煤4成、機組汰舊換新；中火機組放流水今年已7度超標，要求中火應正視水汙染、空氣汙染問題。

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