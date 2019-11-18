台灣燈會 文心森林公園提前點燈

臺中新聞 分享 facebook 繼2015台灣燈會在台中後，2020台灣燈會再度到台中舉辦，以「璀璨台中」為主軸，根據展場特色，規劃「森林秘境」、「藝想世界」、「童趣樂園」三大主題；主展區位於花博后里森林園區及馬場園區，副展區則規劃於文心森林公園。

「2020台灣燈會」主展區在花博后里森林及馬場園區，占地約35公頃，自明年2月8日至2月23日，為期16天；副展區文心森林公園占地約8.8公頃，自今年12月21日至明年2月23日止，共65天。

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2020台灣燈會以場域特色策展，規劃「森林秘境」、「藝想世界」、「童趣樂園」三大主題。主展區后里森林園區為「森林秘境」，規劃有倡議社區與環境共存的「里山大地燈區」、展現台中各區特色的「29花燈車燈區」，因園區原為軍營，也特別規劃「軍事燈區」。

馬場園區主題「藝想世界」，依園區特色規劃具動物園歡樂氛圍的「動物狂歡燈區」，還有3D數位投影結合視覺與聽覺的「數位藝術中心」及展現台中產業能量的「產業讚聲燈區」等。

副展區文心森林公園主題「童趣樂園」，以親子共遊、童趣歡樂為題，策劃多項主題燈區及表演節目，打造市中心的兒童森林樂園。 「2020台灣燈會」在台中，主展區位於花博后里森林及馬場園區。 分享 facebook

市府提前於12月21日開燈，期間跨越耶誕節、元旦、春節、情人節等四大節慶，讓更多童趣的歡樂氛圍感染整個台中。

交通局長葉昭甫表示，目前主、副展區共規劃10條接駁路線供免費搭乘，其中后里主展區有8條接駁路線，因展區鄰近台鐵后里站，鼓勵民眾多搭乘台鐵前來逛燈會，一出台鐵后里站就抵達展區。

葉局長說，外縣市民眾可選擇搭乘高鐵逛燈會，台中以北民眾可在高鐵苗栗站下車，從台鐵豐富站轉乘火車至后里前往展區；台中以南民眾在高鐵台中站下車，再從台鐵新烏日站搭到后里站，省時又省錢。副展區文心森林公園假日提供2條停車場接駁服務，另800號公車滿足高鐵轉乘需求。副展區周邊有8條公車路線經過，包括5、53、73、89、157、356、359、800 路公車，交通方便。

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