花毯節、新社花海、農博合體

臺中新聞 分享 facebook 2019台中國際花毯節睽違3年後，重返新社舉辦，將與新社花海、中台灣農業博覽會再度「合體」，活動自11月9日起至12月1日，為期23天。另2020台灣燈會在台中，副展區文心森林公園於12月21日提前點燈，加上跨年活動，從今年底耶誕節到明年元宵節，整個台中都相當熱鬧。

台中國際花毯節今年邁入第9年，過去都與新社花海合併舉辦，3年前移師后里環保公園，並在后里連辦2年，為2018台中花博暖身，花毯節與新社花海分家舉辦後，少了加乘效果，為帶動新社地區觀光經濟，今年再度重回新社舉行。

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花毯節今年獲法國聖修伯里協會正式授權，以法國文學經典名著「小王子」為主題，藉由小王子的「愛與希望」星球之旅，用巨型立體草花裝置藝術設計，打造故事中的「權力國王」、「虛榮男爵」及「慾望商人」等經典角色，小王子的忠實夥伴狐狸也將現蹤展區。

2019台中國際花毯節獲授權，以法國文學經典名著「小王子」為主題。 分享 facebook 2019台中國際花毯節暌違3年，今年重返新社舉辦，花毯節、新社花海與中台灣農業博覽會再度「合體」。 分享 facebook

而邁入第14年的新社花海，今年主題「幸福花海 慢活山城 悠遊臺三線」，以漸層色彩變化的大面積花海傳遞熱情與浪漫，展區內容精彩可期，有繽紛富有食農寓意的「可食地景區」、推動大糧倉計畫供應我國高粱種子生產的「高粱採種區」等。此外，以「種苗成果」、「青農特區」、「金門特產」及「產業連結」4大主題的展示區，也都是不容錯過的。

活動現場還有中台灣農業博覽會，由臺中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣4縣市政府共同辦理，除展現中部四縣市農特產特色外，並藉由「幸福悠遊臺中」、「品味南投館」、「彰化優鮮館」、「幸福苗栗」等四大主體展區，展示未來農業發展。 花毯節也挑戰「地表巨型玫瑰花」，以花卉排出總長200公尺的玫瑰圖騰，成花毯節一大亮點。 分享 facebook

台灣燈會 從耶誕玩到元宵

2020台灣燈會在台中，主展區在台中花博后里森林及馬場園區，展期從明年2月8日至2月23日共16天；副展區文心森林公園則配合耶誕節，從今年12月21日起搶先開燈至2月23日，展期65天，從今年底耶誕節橫跨到明年初元宵節，加上精彩跨年活動，整個台中都在節慶的歡樂氛圍中。

2020台中跨年晚會，主場於后里麗寶樂園第二停車場、第二現場於太平運動場舉行，兩地同步狂歡，預計邀請超過20組人氣歌手藝人演出。后里場邀請到茄子蛋、畢書盡、徐佳瑩等藝人；太平場則有金曲獎最佳台語女歌手江惠儀、周興哲、龍千玉、詹雅雯等，陪大家一起跨年夜。

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