上半年PM2.5平均值再創歷史新低

臺中新聞 分享 facebook 台中市政府積極改善空汙，從固定、移動、逸散等汙染源著手，全方位推動空汙改善對策，已陸續展現成效；依行政院環保署監測站統計，今年1至6月台中市PM2.5平均值18.7微克，較去年同期改善2.2微克，創歷史新低；空氣品質不良(AQI>100)站日數，相較去年同期，減少超過4成，台中市政府表示將持續努力，要讓台中空氣品質越來越好。

環保署監測站最新數據顯示，台中市今年1至6月的PM2.5平均值為每立方米18.7微克，相較去年同期1至6月的20.9微克，改善2.2微克。今年1至6月空氣品質不良(AQI>100)站日數平均為20.6站日數，相較去年同期36.8站日數，減少超過4成站日數。

環保局指出，相較降雨日數接近的年度，今年1至6月份降雨15天、106年為15天、105年達17天，但與105年1至6月相比，今年PM2.5平均值更大幅減少3.6微克，顯示空氣品質改善成效相當顯著。固定汙染源方面，市府持續督促中火降載減排，爭取老舊4號機組優先除役，並進行港區大型汙染源專案稽查，今年已進行20次稽查，查獲違反環保法令案件23案次，累計罰鍰達2806萬餘元。

台中市今年1到6月，空氣品質持續改善。 圖／台中市環保局提供 分享 facebook

移動汙染源由市府持續推行綠色交通、減少廢氣排放，台中市從2013年僅有10輛電動公車，經市府及客運業者努力，今年特別強調政策推動，7月已達160輛，居全國之冠，打造安全環保且共生共榮的永續運輸環境。

逸散汙染源方面，台中市河川揚塵管制展現成果，全市3大流域總裸露面積從102年54%降低至今(108)年32%，藉由植栽綠化，連續5年未發生大規模河川揚塵事件，環保局也獲頒「河川揚塵管制表現卓越獎」，空汙防制獲肯定。

環保局長吳志超表示，市府捍衛空品決心不會改變，會持續加嚴管制固定、移動及逸散等3大汙染源，讓市民有感，給下一代好環境。

市府新聞局表示，為讓民眾隨時掌握台中空品訊息，市府今年特別調整預報機制，環保局會根據環保署資訊提前3天預警未來空品不良情況，並通報前30大固定污染源工廠自主降載，以降低空汙程度，今年也新增未來48小時空品及氣象預報頻道，歡迎查詢。

更多新聞請見《臺中新聞》