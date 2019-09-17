愛台中環保袋 89處甲借乙還

臺中新聞 分享 facebook 台中市政府環保局鼓勵民眾購物自備環保袋，去年開始回收廣告旗幟布，號召環保志工製成杯袋及購物提袋，市府更自創品牌「愛台中袋」，在全市89處設立二手袋循環回收站，供民眾免費借用，二手袋可「甲借乙還」，達到循環資源目標。

這是減少廢棄物產生，促進回收再利用，市府從去年7月底將廣告旗幟布列為一般廢棄物回收項目，累計至今年7月底，已回收近3.8公噸廣告旗幟布，並透過具有裁縫專業的資源回收志工，將廣告旗幟布加工，製成杯袋與環保提袋等。環保局指出，去年起與一中商圈飲料店及學校合作，推動「愛心飲料提袋借用回收站」，供民眾免費借用，截至今年8月已超過8500人次借用。

台中市政府環保局自創以廣告旗幟製成環保購物袋品牌「愛台中袋」。 分享 facebook

環保局也自創環保購物袋品牌「愛台中袋」，並舉辦工作坊，教導民眾DIY製成杯袋及購物提袋；環保局長吳志超表示，「愛台中袋」具雙關語，包括「愛台中•袋我自備」及「愛台中袋•我自備」的精神。

環保局表示，循環回收站的二手袋除由環保志工以旗幟布製成，也可由消費者或民眾自主性提供，回收種類以紙袋、棉或不織布提袋為主；為提升二手袋使用率，也開放「甲地借、乙地還」，民眾可免費索取二手袋，使用後並歸還回收。

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