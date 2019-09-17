農民職災保險 中市府加碼補助

臺中新聞 分享 facebook 為提升農民職業安全，農民職業災害保險去年11月上路，農民月繳15元即可獲4項保障，台中市府「加碼」補助一半保費，鼓勵農民投保，台中農民每月僅需繳7.5元，相當划算。

農民從事農作時經常中暑，或是因操作農機意外受傷，甚至遭受雷擊、蜂叮、蛇咬、噴藥急中毒、高空作業意外受傷等職業傷害，行政院農委會規劃農民職業災害保險制度，自去年11月起試辦。

農業局指出，只要是農保被保險人，可不限年齡自願加保，至今年8月7日起擴大加保對象，健保第三類主保人亦可加保，投保後提供傷害給付、身心障礙給付、喪葬津貼及醫療津貼等4項給付保障。其中身心障礙給付、喪葬津貼保障額度，均較農保高50%至100%，可給農民職業安全更高的保障。

台中市府加碼補助農民職業災害保險一半保費，農民耐心臨櫃申辦。 分享 facebook

為減輕農民負擔，台中市府就民眾自負額度加碼補助一半，原本月繳15元，台中農民每月僅需7.5元即可享有額外保障。已投保的黃姓農民說，每月僅15元，市府還有補助，當然要保！

農業局表示，截至今年8月底止，台中農民參加農民職業災害保險人數為1萬7014人，農保被保險人數為8萬8764人，投保率為18.16％；因農民職業災害保險可提供農友在職場安全上更多、更高的保障範圍與給付額度，鼓勵農民踴躍投保。

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