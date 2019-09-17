台中願景館3D體驗 看見城市之美

臺中新聞 分享 facebook 「台中願景館」是台中市府團隊的精心傑作，透過3D立體空拍視角與5 D 動態懸吊座椅， 還有AR、VR體驗及光雕展示，運用智慧敘事，呈現城市之美，看見豐富多元的美麗台中。

台中願景館位在市政中心惠中樓一樓，目前僅開放團體預約，且限上班時段參觀。

願景館外牆已重新設計，新牆面從海、陸、空三個角度呈現市府施政計畫藍圖，並融合在地特色、生活文化和重要建築等，展現台中生活的精彩縮影；來往民眾洽公之餘駐足觀賞，創新鮮活頗獲肯定。

台中市政府新聞局表示，願景館新的外牆設計集合了許多志工和民眾意見，外牆以Pixel ART（ 像素藝術） 風格呈現台中樣貌，凸顯市府未來建設及願景政策，入口處打造成「登機門」，踏進館內有如看到大城起飛。

台中願景館外牆換新裝，呈現在地景點特色。 分享 facebook

外牆設計增加許多台中元素，整體畫面以台74線、高鐵、鐵路高架化、捷運綠線等主要交通幹線串聯，穿插台中國家歌劇院、台中巨蛋、水湳國際會展中心等現在與未來重要地標，另融入社會住宅、台中托育服務的意象，傳遞市長盧秀燕「富市台中‧新好生活」的美好願景。

另還有台中港進出的貨輪、高美濕地木棧道與風車，市區有老台中地標湖心亭，珍珠奶茶、太陽餅和大麵羹，處處台中，匠心獨具。

願景館以外牆換新裝，呈現公部門清新活潑面貌；內部展示則配合市府重要施政措施微調，108年8月底完成，預約團體導覽解說，可至台中市政府網站服務e櫃台線上預約。

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