中市照顧長輩 無障礙就醫公車上路

臺中新聞 分享 facebook 台中市盤點經過主要醫院的公車路線，推出以無障礙巴士行駛的健康就診公車，目標2年內提高到9成，方便長輩搭車就診；台中市政府交通局長葉昭甫說，低地板公車或有油壓升降設備的巴士，對於長輩或輪椅族較友善，市府長期目標為經過大小醫院的公車路線都要改以無障礙巴士來行駛。

台中市推動長照，盤點各項長照資源，除了照顧失能、失智長輩，也針對健康或亞健康的長輩推出友善就醫的健康公車，讓看病與復健更方便；台中市政府衛生局表示，針對失能長輩就醫、復健，目前有100輛長照專車，經評估有需求者，可預約搭乘就醫。

葉昭甫說，目前台中市公車總數有1600輛，低地板公車已有1153輛，另有14輛加裝油壓升降機的無障礙大客車，預估「健康就診公車」2年內讓無障礙巴士比例提高到9成，要以低地板公車或有油壓升降設備的巴士為主，方便長輩、輪椅族群就醫。交通局盤點經過教學型、區域型醫院的公車路線，推動以無障礙巴士為主；葉昭甫說，這些醫院多位於交通要道，每間都有10-32條公車路線經過，目前台中市的無障礙巴士比例超過7成，經過台中榮總的路線最高達9成，但經過豐原醫院的公車路線受限於山城道路坡度問題，只有53%最低。

台中市推動健康就診公車，把經過主要醫院的公車路線都改成以無障礙巴士行駛，預計2年內要提高到9成以上。 分享 facebook

市府強調，後續會盤點經過地區型醫院的公車路線，長期目標是所有經過各級醫院的公車路線，無障礙巴士比例都要達到9成，讓市民就醫、復健更友善便利。

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