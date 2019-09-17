翻轉老舊公廁 台中市府推動認養計畫

臺中新聞 分享 facebook 台中市環保局今年向中央爭取公廁改善補助經費，規劃新建8座公廁，也針對既有的85座公廁管線與硬體設施修繕補強，並改善通風，提供更舒適的如廁環境。市府也推動公廁認養計畫，獲10多家企業團體共襄盛舉，在公園、圖書館等公廁進行綠美化，並提供衛生耗材及清掃用具，翻轉老舊公廁。

環保局長吳志超表示，新建的8座公廁將依行政院內政部相關建築法規推動，朝「男女廁間設置比例標準1：3」及「坐蹲式廁間比例2：3」規劃設計，兼顧性別平等、長輩及親子友善，同時維護身障及行動不便者權利。

另外，公廁空間設計也考量美學、節電省水及融入在地文化元素，並改善老舊公廁的管線及通風問題，盡可能達到不濕、不髒、不臭；要將原本破舊髒臭的公廁，翻轉成兼具潔淨與美學設計的公廁環境。

中油在秋紅谷公廁入口處設置綠化植生牆，豐富公廁視覺景觀。 分享 facebook

環保局指出，已有10多家企業參與公廁認養計畫，其中中油油品行銷事業部台中營業處在秋紅谷公廁入口處設置綠化植生牆，讓原本以磨石子工法建造的單調牆面，變換為繽紛色彩的花卉植栽，豐富公廁視覺景觀。

另台電台中供電區營運處認養霧峰以文圖書館，提供公廁衛生耗材及清掃用具，協助館方營造舒適的如廁空間，並在牆壁上進行彩繪佈置，美化又兼顧環保政策宣導。

台電在公廁牆壁上進行彩繪佈置，美化又兼顧環保政策宣導。 分享 facebook

洪姓民眾表示，圖書館廁所免費提供衛生紙給民眾使用十分便利；楊姓民眾說，如廁時可看到生動活潑的海報，進而吸收節能減碳相關知識，收穫良多。

更多新聞請見《臺中新聞》