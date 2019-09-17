改造老舊設施 臺中打造美樂地共融公園

臺中新聞 分享 facebook 台中市府推出「美樂地」計畫，針對全市41座老舊公園加入共融遊具，改善廁所通風、增加坐式馬桶數量，預計今年底全部完工；台中市長盧秀燕強調，要打造友善的公園環境，讓更多人有優質的休閒空間。

盧市長近日接連在各地主持「美樂地」公園開工祈福典禮，包含東南區、北區、北屯、大里、太平、神岡、大雅與海線等地；建設局陳大田局長表示，台中美樂地（Taichung Melody）」計畫推動，目的是讓長者及小孩都能自由的進出公園，安全的遊玩共融遊樂設施，以提供市民友善、舒適的休憩空間，創造富市台中，新好建設。

台中市推動「美樂地」公園大改造計畫，改善包括無障礙坡道、友善廁所，還有共融遊具；圖為三信公園的無障礙溜滑梯示意圖。 分享 facebook

建設局長陳大田說，市府原本規劃改善33座老舊公園，著重在更新遊戲器材，「美樂地」計畫擴大改善41座公園，施作內容對準地方需求，也與在地里長討論過，友善共融公園內步道皆重新整平、加寬並設置無障礙斜坡道，公園增設鳥巢式盪鞦韆、磨石子溜滑梯、翹翹板及直排輪溜冰場，且兒童遊戲場設備皆符合國家安全標準。除此之外，廁所加強通風設計，增設坐式馬桶，女性廁間也增加，讓廁所更友善。

台中市建設局表示，東區東峰、大智公園面積達1公頃，公園設施老舊不敷使用，市府增設磨石子溜滑梯，還打造地景遊戲場；南區民興、文林及永和公園的塑膠遊具老舊，將翻新增設鳥巢式鞦韆、蹺蹺板等，提供多元的戶外遊戲機會。

台中市推動「美樂地」公園大改造，打造更好玩的共融遊具，也改善廁所通風、馬桶蹲坐比、廁間男女比。 分享 facebook

建設局表示，施工中的西屯區三信公園增設無障礙坡道溜滑梯，讓乘坐輪椅的小朋友直接推上溜滑梯，享受遊戲的樂趣；神岡區豐洲公園把老舊的公園空間改造為共融遊戲區，有溜滑梯、草皮槌球場等，不分年齡都能使用。

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