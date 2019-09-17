擴大育兒補助新制 台中加碼優於全國

臺中新聞 分享 facebook 行政院擴大育兒補助新制8月上路，對2至4歲未就學或送托的幼兒，發放育兒津貼每胎每月2500元；台中市針對2至4歲就讀幼兒園、家戶年所得70萬元以下者，每學期再加碼最高1.5萬元補助；送托準公共化保母或私托每月也加碼500元。

市長盧秀燕說，「公托公幼倍增、補助升級、兒安守護」是台中學前教育政策3大主軸。

公幼部分，108-111學年度要達到180班以上，以今年為例增加了41班、1151名額，是近年招生名額最多的1年；109年還要增88班、110年增25班、111年增加26班，並採「滾動式調整」盤點閒置校舍，只會增不會少。幼兒園收費也是家長關心的重點之一，8月起念公幼免學費，念非營利幼兒園每月最高收費3500元、準公幼每月最高收費4500元；中低及低收入戶家庭均免費。

行政院擴大育兒補助新制8月上路，台中市針對2至4歲就讀幼兒園、家戶年所得70萬元以下者，每學期再加碼1.5萬元補助；送托準公共化保母或私托每月也加碼500元。 分享 facebook

中央新制並未針對家戶年所得70萬以下之家庭加碼4歲讀幼兒園1年最高3萬元的補助，教育局長楊振昇說，台中仍編列預算維持這項福利，原來台中市幼兒學前教育的補助都還在。台中未來4年要增加180班公幼，教育局強調會考量區域平衡，兼顧不同行政區的需求設置。目前統計，108學年度讀公幼全市1.8萬人，公幼241園、非營利全市有11家。

另家長關注的托育問題，台中市社會局108至111年預計增設14家公設民營托嬰中心、4間社區公共托育家園，提供0-2歲托育空間。

台中未來4年要增加180班公幼，教育局強調會考量區域平衡，兼顧不同行政區的需求設置。 分享 facebook

目前太平、沙鹿、豐原、清水、坪林等5家公設民營托嬰中心，每間因空間大小不同，收托30-50人不等目前收托163人。北區、東區及梧棲社區公共托育家園是採「類家庭式托育」，中央規定每間收托12人，兩種類型師生比都是1：4。

社會局解釋，公設民營托嬰中心屬於「大公托」、社區公共托育家園是「小公托」，依人數區分類型。

台中的「大公托」一律收費7000元，若有托育3000元補助，等於只要繳4000元；「小公托」因人數少比較精緻，收費1萬元，扣除補助後每月繳7000元。

行政院擴大育兒補助新制8月上路，台中市針對2至4歲就讀幼兒園、家戶年所得70萬元以下者，每學期再加碼1.5萬元補助；送托準公共化保母或私托每月也加碼500元。 分享 facebook

「大公托」、「小公托」都以抽籤方式入托，大公托會保留弱勢家庭孩童優先入托；小公托則保留2名弱勢家庭名額；收托對象以所在地0-2歲嬰幼兒為主，只要合法立案後，社會局會公告在官網或以新聞形式發布，讓家長登記抽籤。

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