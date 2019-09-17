搖滾台中、親子音樂季結合 打造音樂之秋

臺中新聞 分享 facebook 自2007年以來，約莫秋季時分，市府都會舉辦「搖滾台中」。今年親子音樂季因去年辦理成效卓著，締造2天破萬人佳績，今年續辦，將在11月登場。搖滾台中、臺中爵士音樂節、親子音樂季三大盛會，不僅提供直接面對聽眾的大舞台，更是連結音樂與城市的橋樑。

前新聞局長吳皇昇指出，搖滾台中邁入第12年，在既有基礎上，盼讓「搖滾台中」更具國際視野，並成為人才培育的搖籃，提供更多在地樂團發光發熱的機會。尤其台中音樂能量無窮，本次音樂祭開跑前，特別舉辦數位合輯徵選活動，在不到一個月徵件期間（6月1日至25日），就吸引來自世界不同國家超過100個樂團投件，參選國家數量創下史上新高，獲國際高度矚目。今年還特別打造黑膠記念唱片，收錄具在地性的搖滾台中組曲，將成為往後每年活動主題曲，讓在地優質音樂繼續搖滾下去。

台中親子音樂季邁向第2年，今年11月2、3日在夏綠地公園登場。 分享 facebook

除此之外，2019搖滾台中還結合各校搖滾樂社團舉辦「搖滾台中X青春成發」的暖身活動，提供一個特別的舞台給熱愛搖滾樂的年輕學子發光發熱的機會。另外活動期間規劃了兩場「搖滾開跑講座」，第一場「搖滾無國界」，邀請國際音樂人與台灣樂團一起分享跨國工作的趣聞；第二場「搖滾奶爸」，邀請已成為爸媽的音樂人，分享如何兼顧音樂工作與家庭生活，讓這場活動不只是年輕人的活動，展現更具有教育意義的一面，並且能將活動經驗轉換成影響力持續推動台中音樂產業。台中親子音樂季邁向第2年，除了臺中爵士音樂節、搖滾台中，親子音樂季提供適合闔家大小參與的音樂盛宴，滿足各年齡層的聽眾。今年親子音樂季11月2、3日在夏綠地公園登場，現場有音樂演出、魔術表演、文創市集、有趣的親子遊樂設施、闖關遊戲以及神祕嘉賓，豐富精采的活動，保證大人小孩都能看得開心，共創歡樂的童年回憶！

台中市政府為打造台中為流行音樂之都，新聞局擔綱重任，不僅辦理音樂盛會「搖滾台中」、「親子音樂季」等等，也持續編列經費提供音樂活動補助，例如：硬地音樂補助，協助音樂團體在台中市演出、行銷，期待更多音樂人願意在台中扎根。

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