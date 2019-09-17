台中爵士音樂節 致敬大師

臺中新聞 分享 facebook 台中市民每年最期待的「台中爵士音樂節」邁入第17周年，今年活動在雙十國慶過後登場，以「Jazz You Up」為主題，邀請美國、聖露西亞、貝里斯、荷蘭、比利時、法國、西班牙、波蘭、泰國⋯等15個國家頂尖樂團、樂手，帶來53場精彩演出。

今年值得一提的是，2019年是被尊稱「節奏大師」爵士鼓手Art Blakey的100歲冥誕，將由「台灣鼓王」黃瑞豐老師、台灣樂手們組成特別企劃樂隊，重新改編和演繹Art Blakey的幾首經典曲目，向爵士大師致敬。

台中爵士音樂節邁入第17周年，今年活動在雙十國慶過後登場。 分享 facebook

2019台中爵士音樂節10月11日起至10月20日，一連10天，活動主場在市民廣場、草悟道，港區藝術中心、豐原藝文館、立法院中部辦公室霧峰園區3地也同步有精彩演出。

文化局說，今年邀15個國家頂尖樂團和樂手帶來53場演出，並搭配100組街頭藝人、25攤異國美食攤位、20家手作文創攤位，中西特色融入活動，預期可帶來超過100萬人次以上樂迷。

今年的國際卡司有1997年葛萊美獎最佳樂器獨奏獎、2010年葛萊美獎最佳爵士合奏專輯獎得主薩克斯風手Antonio Hart，他將帶著樂團來台炫技，屆時爵士樂迷將可欣賞到一代大師「硬式咆勃（HardBop）」風格的爵士樂。

另外，曾任著名爵士樂團貝西伯爵大樂團（Count Basie）小號手的DerrickGardner，擁有非凡的演奏技巧、及充滿想像、創造力的旋律，他在2009年榮獲美國獨立音樂大獎第9屆最佳爵士專輯獎，今年也會來台中演出。

台中爵士音樂節是市民每年最期待的活動，今年邁入第17年，以「Jazz You Up」為主題，邀請15個國家頂尖樂團、53場精彩演出。 分享 facebook

爵士大樂團首度邀請泰國首屈一指的爵士音樂學校「泰國蘭實大學（Rangsit University）爵士大樂團，他們的樂風嶄新，已成為當代爵士音樂圈不可小覷的實力派潮流；另外多次參與演出、今年榮獲台北市傑出演藝團隊殊榮的「台北爵士大樂團」也有全新的節目企劃， 要與樂迷相見歡。

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