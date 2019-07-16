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中台灣影視基地 7月下旬營運

2019-07-16 15:13臺中新聞

《臺中新聞》七月號
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霧峰中台灣影視基地已完工，預計7月下旬正式營運，這座全台最大片場有台灣之光李安為拍攝電影所造的造浪池，和拍攝水景的深水池，將由專業團隊營運；市府也與亞洲大學、朝陽科大建構產學銜接的合作模式，下半年推動影視協拍課程。

市府斥資7.8億元打造中台灣影視基地，有專業片場提供台灣影視產業的拍攝場地；在水湳經貿園區也推動中台灣電影中心，預計109年底完工，內部結合國家漫畫博物館，擴充影視文化內容。

中台灣影視基地是台灣首座公辦民營的專業片廠，擁有全台最大室內收音攝影棚、國際級造浪池及專供水景拍攝的深水池，同時可舉辦工作坊，支援辦公空間及劇組住宿空間。

中市府新聞局長吳皇昇說，市府與亞洲大學、朝陽科技大學合作，下半年啟動影視協拍課程，培養在地的影視人才；新聞局規劃「大台中紀事」，打算以台中本土故事為題材，邀請在地導演拍攝紀錄片，預計今年底可有成效。

市府強調，基地中的造浪池，當初是李安拍攝「少年Pi」所打造，國際導演馬丁史柯西斯拍攝「沉默」時也使用該造浪池，市府提升周邊設施與功能，未來將成為獨步全球的水景拍攝場地。

新聞局強調，影視基地的營運團隊與台中的大專院校、高中職影視科系接洽，推動產官學合作，將產業專業人才帶入課程，讓學生熟悉第一線的影視專業實務，也要讓台中成為影視技術人才培育的搖籃。

霧峰的中台灣影視基地預計7月下旬正式營運，水湳的中台灣電影中心預計109年底完工...
霧峰的中台灣影視基地預計7月下旬正式營運，水湳的中台灣電影中心預計109年底完工。
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