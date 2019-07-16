市府砸2億 興建台中游泳訓練中心

《臺中新聞》七月號 分享 facebook 台中市北屯區是第一大行政區，人口達28萬人，近年大坑、東山地區發展快速，周邊尚無一座標準的室內溫水游泳池，市府投入2億元在東山高中興建「台中市游泳訓練中心場館」，規劃溫水泳池、排球場、重量訓練室、學生宿舍，預計明年底完工。

市長盧秀燕說，北屯近年發展快速，人口數各區之最，學校、生活機能、社區需求均增加，會大力建設，刻不容緩，完工後的「台中市游泳訓練中心場館」會開放場館給社區民眾使用。 市府投入2億元興建「台中市游泳訓練中心場館」在東山高中，預計明年底完工，此為模擬圖。 分享 facebook

台中市游泳訓練中心場館規劃地下1樓、地上4樓建築，包含室內溫水游泳池、重量訓練室、排球場、學生宿舍、辦公室，是多樣化訓練效能的運動場域，工程由謝舒惠建築師事務所規劃設計監造，巨合營造興建。

東山高中校長郭鴻耀指出，這座游泳訓練中心場館設計，建築融入學校運動特色、社區互動共享意象，外觀有層次曲面，現代感的量體，建築設計是一座引用自然光源、氣流通透的綠建築。

「台中市游泳訓練中心場館」動土當天，市議員陳成添、沈佑蓮、曾朝榮、黃健豪、謝明源、張玉嬿…等都出席，相當重視。北屯區市議員黃健豪說，北屯有28萬人口，目前還缺一座國民運動中心，大巨蛋也選址在北屯。另還有網球園區，各項運動場館的興建，希望能盡快完工。 「台中市游泳訓練中心場館新建工程」動土典禮，市長盧秀燕（左二）親自主持，明年底完工後將提供北屯區28萬人口多一個運動空間。 分享 facebook

運動局長李昱叡表示，目前正在籌編109年的預算，預計將北屯國民運動中心興建計劃納入預算編列規劃。巨蛋體育場館目前選址在北屯區第14期重劃區，規劃可容納約15,000人之多功能室內場館，包括主場館及副場館 ，啟用後除可提供多種球類、體操、跆拳道、柔道等多項運動項目之國際比賽與練習使用外，場地亦可滿足包括展覽、集會、各式表演活動（如演唱會）之需求。運動局正規劃先期設計等前置作業，並動員市府相關機關共同推動，預定於115年完工後正式營運。

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