失能長輩出院 長照無縫接軌

《臺中新聞》七月號 分享 facebook 很多民眾擔心家中長輩住院後，出院返回家庭要申辦居家醫療、護理或長照服務事項，填表格、跑流程，會花很多時間等候；台中市府衛生局長曾梓展說，市府針對長者需求，共有26家醫院提供「出院準備服務」，其中有18家醫院提供復能多元服務，長者等候時間縮短一半以上，從出院兩周內縮短為出院一周後可獲得服務。

台中市府衛生局長曾梓展說明，統計到今年5月底止，共計2,200名個案接受出院準備服務評估，並銜接長照服務使用；其中復能收案服務對象計約100案，服務輸送時效由出院後兩周。縮短至出院後一周提供服務，等候時間至少縮短一半以上。

衛生局指出，失能長者出院後要怎麼照顧？常讓家屬感到無所適從，台中市衛生局今年除了延續出院準備服務，提供居家醫療、居家護理等，全台中市共26家醫院出院準備服務人員協助有長照需求的長者，在出院前3天完成評估，協助擬定照顧計畫。其中18家醫院配合衛生福利部推動的「復能多元服務試辦計畫」，讓長輩在住院期間完成評估及照顧計畫，出院返家後連結復能服務。

台中榮總從病患入院即啟動出院準備評估，並設置24小時健康諮詢服務中心，讓病患住院安心、出院放心。圖／台中榮總提供 分享 facebook 台中榮總表示，在病患入院即啟動出院準備評估，透過家庭會議及跨專業團隊合作，提供出院準備服務，並因應病患各種出院需要發展連結相對應資源，設置24小時健康諮詢服務中心，讓病患住院安心、出院放心。

詳情可上台中市政府長期照顧管理中心查詢，或撥打1966長照專線提出申請。

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