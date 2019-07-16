手工具研發檢測中心揭牌

《臺中新聞》七月號 分享 facebook 由中鋼公司、台灣手工具公會、金屬中心與中衛發展中心共同成立的「手工具研發檢測中心」日前在台中工業區揭牌營運，未來將協助台灣手工具再成長，落實產業鏈在地服務；市長盧秀燕也表示市府會做手工具機產業的後盾。

經濟部次長曾文生、工業局長呂正華、技術處長羅達生、金屬中心董事長林仁益、台中市長盧秀燕及台灣手工具公會理事長游祥鎮等人都到場見證，期盼藉此發展產業鏈共通技術，帶領台灣手工具邁向產業新高峰。

「手工具研發檢測中心」是全台第一個以公協會名義，共同設立的專業研發檢測機構。提供的服務包含金屬材料化學性分析、金屬破壞物性測試、光學金相組織、精密量測測試、EMC電磁相容性測試，以及電器安全與能校測試等。

盧秀燕指出，台中市手工具上下游相關產業約有2,000家，從業人員近4萬人，不僅是台中市六大產業之一，更是全台最大的手工具產業聚落，主要集中在太平、大里、霧峰等地區，形成上、中、下游完整的產業鏈，展現彈性細膩的層層分工機制。

盧市長說，手工具企業界龍頭們拚經濟比政府更厲害，市府雖重視，但不下指導棋，會永遠做大家的後盾，一起攜手前進、拚經濟、努力發展，讓手工具有好的前景。 「手工具研發檢測中心」日前在台中工業區揭牌營運。 分享 facebook

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