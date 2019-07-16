台中豐原「11-11號道路」通車

《臺中新聞》七月號 分享 facebook 台中市豐原區都市計畫11-11號道路歷經5年籌備，今年６月終於通車，全長約680公尺、路寬12公尺，拓寬連通豐勢路2段484巷與富陽路235巷，並改善側溝排水功能。由於這條道路位於翁子里，鄰近富陽路，未來命名為「富翁街」，盼通車後平安順暢、大家發財。

豐原區都市計畫11-11道路，由立委江啟臣及當時擔任豐原區長的市議員張瀞分奔走下，前台中市長胡志強103年向內政部營建署爭取經費，納入生活圈道路交通系統建設計畫，獲核定總經費3億6,645萬元，中央補助4成、地方自籌6成，工程幾經波折總算完工。

建設局指出，該道路工程原為內政部營建署辦理，因涉及現有道路既有公共設施須遷移重新整合埋設及兩側建物銜接路面工程，協調溝通事項甚為困難，因此市府向中央申請自行辦理。施工過程中，因需中華電信、自來水、台電及瓦斯等管線單位協助共同遷移及改管，水利單位為維持農民用水需求，工程無法大幅進展，經市府與各單位多次溝通協調，逐一克服障礙。

該道路完工後拓寬連通豐勢路2段484巷與富陽路235巷，配合國道4號延伸豐勢交流道將與東勢支線共構，可作為紓解國道4號豐原交流道往市區的聯絡道路，對豐原發展有極大助益。

台中市長盧秀燕說，這條道路歷經5年，她上任後加速推動，終於順利開通，感謝大家齊心協力，讓這條已拖了5年的道路順利完工，也讓地方擁有更好的道路品質。 台中市豐原區都市計畫11-11號道路歷經5年籌備，今年６月終於通車。 分享 facebook

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