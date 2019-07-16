台中推宜居建築 打造綠城市

《臺中新聞》七月號 分享 facebook 台中市政府要打造幸福花園城市，都發局今年3月根據「都市計畫法臺中市施行自治條例」發佈「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」，放寬建築法規，未來建案只要有規劃垂直綠化設施，合併陽台可突出外牆達4米，並可免計其容積樓地板面積達總容積量之10％。

都發局長黃文彬指出，鼓勵建築開發商、建築師將綠化植栽引入市民居家空間，透過宜居建築、都市景觀、生態保育的「點、線、面」方式逐步打造台中成為綠色宜居的幸福花園城市。

台中市長盧秀燕也說，「要讓都市叢林變花園」，未來4年會加強城市綠化，引導建築業一起建構宜居城市可讓城市有韻味又漂亮，先前建設局僅花費20萬元幫東區舊橋「東昇橋」重新燈光設計，打上粉紫色燈光，就變成晚間打卡亮點。

若依照原本的法規，建案的突出外牆限制，陽台超過2米要納入建築面、樓地板面積、整體容積；放寬辦法實施後，突出外牆可達3米，若與陽台合計可達4米，可增加總容積樓地板面積10％。 都發局今年發佈「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃垂直綠化設施，可增加總樓地板面積10％容積。 分享 facebook

都發局長黃文彬表示，「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」3月底發佈以來，已有2案位於南屯區的建築開發案審議通過，第一建案從原本光禿的水平直立造型，新增許多垂直綠化設施及複層式露台，增加了78棵喬木；另一建案則在建築物的每個樓層設置更多綠樹，共增加了131棵喬木。

都發局統計，平均每年高樓類都審案件約有130件案，倘約有一半案件約(65件)申請宜居設施(垂直綠化設施、複層式露台)，以每案平均每案約新增60至80棵小喬木計算，一年約為本市可增加4,550棵樹；而依內政部公佈之「建築基地綠化設計技術規範」，一棵小喬木固碳量約600KG/㎡，計算一個建案約增加4.2噸固碳量，故一年約可增加273噸固碳量，而一座文心森林公園約有1,500棵大喬木，約可創造約2座文心森林公園，小型社區以平均約20棵大喬木計算固碳量，亦約等於100多個小型社區鄰里公園之固碳量，能降低空氣汙染、熱島效應、又兼顧都市景觀。 都發局今年發佈「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃垂直綠化設施，可增加總樓地板面積10％容積。 分享 facebook

宜居建築助漲房價？

台中市人口移入越來越多，變成台灣第二大城，都市綠地空間漸少，都發局認為，打造花園城市必須建商一起攜手，透過打造綠建築，增加植栽。但市民會擔心，這個用意雖然良善，但也恐助漲房價，陽台坪數增加、又有植栽提高居住品質，成本還是消費者買單。

都發局表示，訂定「臺中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」係依據「都市計畫法臺中市施行自治條例」第50條內規定，以不計入容積樓地板面積、建築面積及建築物高度方式，鼓勵起造人設置宜居建築設施，其中垂直綠化設施(即景觀陽台)部分，以種植橋木與灌木等綠化為其設置之重點，免計容積樓地板面積上限為10%，非為容積獎勵。而且，該免計容積樓地板面積部分，亦不得計入建築物第1次測量及建築物所有權第1次登記面積，以避免墊高建築物售價。

此外，垂直綠化設施免計容積樓地板面積上限10%，為了公平原則，針對免計容積樓地板面積部分有收取回饋金，起造人需於領得使用執照前繳納回饋金，其中60％提供後續建築社區宜居建築設施的管理維護使用，40％做為宜居建築研究發展、特色景觀綠能發展補助。

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