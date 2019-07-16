親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

聞髮香、緊摟爆密戀言承旭？女星這樣說

台中推宜居建築 打造綠城市

2019-07-16 15:13臺中新聞

《臺中新聞》七月號
《臺中新聞》七月號
分享
台中市政府要打造幸福花園城市，都發局今年3月根據「都市計畫法臺中市施行自治條例」發佈「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」，放寬建築法規，未來建案只要有規劃垂直綠化設施，合併陽台可突出外牆達4米，並可免計其容積樓地板面積達總容積量之10％。

都發局長黃文彬指出，鼓勵建築開發商、建築師將綠化植栽引入市民居家空間，透過宜居建築、都市景觀、生態保育的「點、線、面」方式逐步打造台中成為綠色宜居的幸福花園城市。

台中市長盧秀燕也說，「要讓都市叢林變花園」，未來4年會加強城市綠化，引導建築業一起建構宜居城市可讓城市有韻味又漂亮，先前建設局僅花費20萬元幫東區舊橋「東昇橋」重新燈光設計，打上粉紫色燈光，就變成晚間打卡亮點。

若依照原本的法規，建案的突出外牆限制，陽台超過2米要納入建築面、樓地板面積、整體容積；放寬辦法實施後，突出外牆可達3米，若與陽台合計可達4米，可增加總容積樓地板面積10％。

都發局今年發佈「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃垂直綠化設...
都發局今年發佈「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃垂直綠化設施，可增加總樓地板面積10％容積。
分享

都發局長黃文彬表示，「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」3月底發佈以來，已有2案位於南屯區的建築開發案審議通過，第一建案從原本光禿的水平直立造型，新增許多垂直綠化設施及複層式露台，增加了78棵喬木；另一建案則在建築物的每個樓層設置更多綠樹，共增加了131棵喬木。

都發局統計，平均每年高樓類都審案件約有130件案，倘約有一半案件約(65件)申請宜居設施(垂直綠化設施、複層式露台)，以每案平均每案約新增60至80棵小喬木計算，一年約為本市可增加4,550棵樹；而依內政部公佈之「建築基地綠化設計技術規範」，一棵小喬木固碳量約600KG/㎡，計算一個建案約增加4.2噸固碳量，故一年約可增加273噸固碳量，而一座文心森林公園約有1,500棵大喬木，約可創造約2座文心森林公園，小型社區以平均約20棵大喬木計算固碳量，亦約等於100多個小型社區鄰里公園之固碳量，能降低空氣汙染、熱島效應、又兼顧都市景觀。

都發局今年發佈「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃垂直綠化設...
都發局今年發佈「臺中市鼓勵宜居建築及回饋辦法」放寬建築法規，若建案規劃垂直綠化設施，可增加總樓地板面積10％容積。
分享

宜居建築助漲房價？

台中市人口移入越來越多，變成台灣第二大城，都市綠地空間漸少，都發局認為，打造花園城市必須建商一起攜手，透過打造綠建築，增加植栽。但市民會擔心，這個用意雖然良善，但也恐助漲房價，陽台坪數增加、又有植栽提高居住品質，成本還是消費者買單。

都發局表示，訂定「臺中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」係依據「都市計畫法臺中市施行自治條例」第50條內規定，以不計入容積樓地板面積、建築面積及建築物高度方式，鼓勵起造人設置宜居建築設施，其中垂直綠化設施(即景觀陽台)部分，以種植橋木與灌木等綠化為其設置之重點，免計容積樓地板面積上限為10%，非為容積獎勵。而且，該免計容積樓地板面積部分，亦不得計入建築物第1次測量及建築物所有權第1次登記面積，以避免墊高建築物售價。

此外，垂直綠化設施免計容積樓地板面積上限10%，為了公平原則，針對免計容積樓地板面積部分有收取回饋金，起造人需於領得使用執照前繳納回饋金，其中60％提供後續建築社區宜居建築設施的管理維護使用，40％做為宜居建築研究發展、特色景觀綠能發展補助。

更多新聞請見《臺中新聞》七月號

臺中新聞

想了解臺中，先從「臺中新聞」月報開始。這份彩色單張報紙刊登臺中市政府最新為民便民利民措施，記載臺中市府各項施政進度，與全球華人做第一手溝通。

相關新聞

台中購物節 抽千萬豪宅

2019-07-16 15:13

老人健保補助上路 每 月最高749元

2019-07-16 15:13

公托、公幼倍增計畫 7處新幼兒園開工

2019-07-16 15:13

兒虐零容忍 盧秀燕：強化預防機制

2019-07-16 15:13

台中豐原「11-11號道路」通車

2019-07-16 15:13

手工具研發檢測中心揭牌

2019-07-16 15:13

失能長輩出院 長照無縫接軌

2019-07-16 15:13

市府砸2億 興建台中游泳訓練中心

2019-07-16 15:13

中台灣影視基地 7月下旬營運

2019-07-16 15:13

花博落幕 蘭展接棒

2019-05-17 13:33

花博綠建材 異地循環再利用

2019-05-17 13:33

中火廢水超標 中市府重罰2000萬元

2019-05-17 13:33

中部7縣市結盟 抗空汙拚經濟

2019-05-17 13:33

臺中市努力推動看不見的建設

2019-05-17 13:33

臺中市府攜手東大 整治東大溪

2019-05-17 13:33

斥資58億...臺中水湳會展中心動工

2019-05-17 13:33

台中聯手彰化 打造大肚、和美跨河橋梁

2019-05-17 13:33

台中祭獎勵 助青年圓夢

2019-05-17 13:33

臺中青創貸款 最高累計300萬

2019-05-17 13:33

台中百大婚紗景點 高美濕地生態景觀類奪冠

2019-05-17 13:33

白嘉莉遊世界：花博最驚豔

2019-03-19 15:28

全台有好康 花博縣市週平日入園半價

2019-03-19 15:28

捍衛空品硬起來 台中市府堅持中火4號機組除役

2019-03-19 15:28

台中市長盧秀燕強調 空汙防治不手軟

2019-03-19 15:28

盧秀燕1日來回訪港 銷14公噸台中茂谷柑

2019-03-19 15:28

台中外銷門戶 會展中心將動工

2019-03-19 15:28

媽祖文化節 12百年廟同樂

2019-03-19 15:28

世棒賽12強 11月台中開打

2019-03-19 15:28

台中敬老卡新制上路 總額不變

2019-03-19 15:28

台中老人健保補助 「今年一定恢復」

2019-03-19 15:28

攜手柯南故鄉 台中打造漫畫城

2019-03-19 15:28
看更多

熱門文章

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

2019-07-11 08:56

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

2019-07-12 08:58

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

謝金河：股價真的要看老闆

2019-07-11 12:43

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:09

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

2019-07-11 08:57

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

草包不住火 綠粉鼓吹藍初選挺韓

2019-07-11 08:56

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

國產混凝土賣贏台泥 關鍵手段的秘密為何？

2019-07-11 15:44

自律比聰明更重要！

2019-07-08 09:11

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

【編輯室報告】此刻藍綠都是韓粉

2019-07-11 08:55

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:00

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

近百反川普菁英聯名投書：中國非敵人

2019-07-11 08:59

健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19

北市最夯捷運宅！4字頭入住蛋黃區

2019-07-16 08:37

亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

2019-07-07 10:46

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛

2019-07-11 11:28

「台灣員工所有事都很怕……」跟帥主廚學管理 餐廳開8個月就摘星

2019-07-10 16:08

六月營收最強股特搜

2019-07-11 12:48

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:02

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

台商回流衝破4000億 經濟部次長：高價值的產品 就來台灣買！

2019-07-10 15:08

二檔步入旺季的業績飆股

2019-07-11 12:10

谷歌、臉書乖乖匯錢 東歐駭客「代收」廣達38億驚奇

2019-07-11 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top