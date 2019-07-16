兒虐零容忍 盧秀燕：強化預防機制

臺中新聞7月號 分享 facebook 兒虐事件頻傳，台中市長盧秀燕說，要成為友善優質的托育城市，必須強化預防機制，「兒虐零容忍」是唯一目標，會將幼兒安全、教育視為最重要任務，結合各相關局處一起建構完善的兒少安全防護網。

「自己也是媽媽，最重視的市政之一就是公幼公托！」盧秀燕說，她在競選期間曾多次參訪新北市積極取經，要求市府團隊目標不僅只是放在倍增，而是多倍發展。

盧秀燕進一步指出要建立公托規範，參與幼兒教育及照護人員相當辛苦，有他們的辛勞，才能讓市民安心工作並提高生活品質，希望研擬更具體的獎勵辦法，讓照顧者獲得肯定，也是積極預防方式。

社會局長李允傑指出，「兒虐零容忍」除強化預防機制，落實24小時內通報，讓社會局能及早介入，並加強托育服務管理，若查獲兒虐或不當照顧的狀況，將依法嚴懲究辦絕不寬貸。

在托育防護機制，建立「三級預防」概念，建構周密的兒少安全防護網，預防兒少事故發生、密集訪視輔導及依法裁處、杜絕不法，期盼有效提升托育品質，打造優質、平價、近便的友善托育城市。 兒虐事件頻傳，台中市長盧秀燕稱要給兒童安全的環境。 分享 facebook

教育局長楊振昇說，要積極將教育元素融入幼兒照顧中，藉由「托育」及「教育」兩套系統轉化整合，營造幼兒安全及富含教育思維的優質教保環境。

教育局已有多項方案，包括改善公立幼兒園教保環境、落實基礎評鑑，為學前教保品質把關，另辦理公共安全聯合稽查，保障幼生學習安全，教保研習，強化教保服務人員幼教知能。

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