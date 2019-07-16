公托、公幼倍增計畫 7處新幼兒園開工

《臺中新聞》七月號 分享 facebook 台中市過去公托、公幼不足，市長盧秀燕提出「公幼公托倍增計畫」，從上任至今已有北屯、南屯、中興、東區、南區、烏日及大肚等7處新建幼兒園園舍開工。

教育局表示，為提供幼兒平價、優質與近便之教保服務，積極擴大幼兒就讀公共化幼兒園機會，並以減輕家長育兒經濟負擔為學前教育政策之重要目標。108學年度已核定增設公立幼兒園(班)共28班，並同時於至善國中、安和國中、文昌國小及大里幼兒園管理的不動產等處所新設4園非營利幼兒園合計增加13班。108學年度本市公共化幼兒園合計增設41班，擴增1,151個招生名額，相較歷年為增加招生名額最多的一年。 市長盧秀燕提出「公幼公托倍增計畫」。 分享 facebook

為提升本市幼兒就近入園機會，滿足幼生家長托育需求，已規劃未來4學年度(108-111學年度) 擴增本市平價公共化幼兒園達180班以上，再增加5,400名公共化收托量。

教育局將持續積極盤點各行政區公共化教保服務供需情形及學校餘裕教室釋放情形，優先於公共化教保服務比率較低之區域設置公共化幼兒園，以提升公共化教保服務據點數並提高招收人數，以達至4成幼兒進入公共化幼兒園就讀機會，逐步落實「國小校校有幼兒園」之目標，讓幼兒就近托育，滿足家長托育需求。

社會局的公托部分，目前台中市親子館共有7處，108年增設石岡親子館，陸續有大雅、烏日、北屯、東區4處親子館，合計12處。中市府社會局表示，全市目前有5家公設民營托嬰中心、1處社區公共托育家園，108年預計在大里等增設公設民營托嬰中心，每處約可收托50人；另在北區、梧棲等設置小規模的社區公共家園，每間可收托12名嬰幼兒。 市長盧秀燕提出「公幼公托倍增計畫」。 分享 facebook

109年新增中興南屯公設民營托嬰中心、東勢社區公共家園，110年新增大雅、烏日等2家公設民營托嬰中心；社會住宅大里光正、豐原安康、太平育賢、西屯也會分別設置公設民營托嬰中心。盧秀燕說，未來108至111年預計增設14家公設民營中心及4間社區公共托育家園，提供台中市未滿2歲兒童托育服務。

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