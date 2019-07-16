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聞髮香、緊摟爆密戀言承旭？女星這樣說

台中購物節 抽千萬豪宅

2019-07-16 15:13臺中新聞

《臺中新聞》七月號
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台中市政府將舉辦第一屆「台中購物節」，自7月10日至8月18日登場，活動期間只要到台中觀光消費購物，滿500元即可抽獎，除了有汽車、總統套房住宿等多項大獎，最具吸引力的就是價值千萬元的精品豪宅，連稅金都幫得獎人支付，引發各界高度矚目。

台中市長盧秀燕指出，目前世界有三大購物節，包括香港、新加坡及義大利購物節，未來全世界將有第四大購物節，就是「台中購物節」，由市府舉辦來促銷城市經濟。

首獎的千萬豪宅由營建商籌組的公會來募集捐贈，另名車、總統套房住宿券與電動機車等大獎，多數都向民間業者募集。市府負責行銷吸引大家來台中，民間提供獎品促進消費與商機，希望以最少經費，與民間攜手拚經濟。

台中市政府第一屆「台中購物節」，自7月10日至8月18日登場，凡購物節期間在台中...
台中市政府第一屆「台中購物節」，自7月10日至8月18日登場，凡購物節期間在台中消費，滿500元就能抽獎，大獎包括千萬豪宅、名車、總統套房住宿、電動機車等。
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盧市長說，為了公平，沒發票的攤商也可以參與，只要登記加入購物節店家，市府會提供QR Code認證，消費者只要刷一下，登入資料，就能參加抽獎。

經發局指出，連續六周的購物節活動，周周抽好獎，最後一周將抽出首獎豪宅。台中購物節APP已正式上線，民眾只需下載「臺中購物節APP」並輸入相關基本資料成為會員後，即可取得抽獎資格，活動期間只要在台中有開立發票或加入優惠商家的免開統一發票商家消費，皆可在APP上登錄：統一發票請登錄發票號碼與消費金額，免用統一發票者則需於消費現場掃描店家QR Code後輸入消費金額；累積消費滿500元，即可獲得一個抽獎序號。也提醒民眾務必要保留每一筆發票與收據，以做為日後領獎的依據。

台中市政府第一屆「台中購物節」，自7月10日至8月18日登場，凡購物節期間在台中...
台中市政府第一屆「台中購物節」，自7月10日至8月18日登場，凡購物節期間在台中消費，滿500元就能抽獎，大獎包括千萬豪宅、名車、總統套房住宿、電動機車等。
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