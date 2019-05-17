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上海豆腐渣工程！都心廠房坍塌 活埋工人10死

臺中青創貸款 最高累計300萬

2019-05-17 13:33臺中新聞

《臺中新聞》五月號
《臺中新聞》五月號
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新世代年輕人夢想能有朝一日自行創業，但苦於資金不足，台中市政府鼓勵創業成立「台中市政府青年創業及中小企業貸款專案」，提供創業者資金協助、激發青年創業能量、實踐創業夢想，進而發展城市的創意經濟。

●貸款對象：申貸人為設籍台中市自然人20歲以上、45歲以下之中華民國國民，且3年內曾參與政府創業輔導相關課程達20小時以上。

申貸人為公司、行號，應符合中小企業認定標準第二條所規定之中小企業，並設立於本市、有實際營業，得依本要點申請貸款(有行業別限制)。

●貸款上限：同一申貸人累計貸款額度最高200萬元，得分次申請；如具創新創意者，累計貸款額度最高300萬元。申請創業準備金之貸款額度最高100萬元，不得分次申請，貸款額度計算應併入其登記後之公司或行號。

●貸款利率：按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加年息1.375%機動計息。

●貸款用途：以購置(建)廠房、營業場所、機器、設備等資本支出、營運週轉金或創業準備金等為限。

●貸款期限：本貸款期限最長為5年，含本金寬限期限最長1年。

●申貸銀行及窗口：

1.台灣銀行：04-22224001轉304林小姐。

2.台灣中小企業銀行：04-22817171轉653陳先生。

3.台中商業銀行：04-22236021轉5712

4.台中市青創夢想家專案辦公室：04-25675713。

5.台中市政府經濟發展局產業發展科：04-22289111轉31135江先生。

詳情請上台中市政府經濟發展局官網查詢。

更多新聞請見《臺中新聞》五月號

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