台中祭獎勵 助青年圓夢

《臺中新聞》五月號 分享 facebook 「摘星青年、築夢台中」是台中市政府勞工局幫青年圓夢的創業計畫。勞工局長吳威志表示，西區審計新村、霧峰區光復新村、潭子區摘星山莊3處創業基地，遴選優秀創業青年進駐，藉由獎勵補助及營運輔導等措施，期能吸引各地有志創業青年進駐台中，打造多元化創新創業聚落。

吳威志說，市長盧秀燕要提供台中市青年就業服務、創業孵化、簡化各項申請流程，讓競爭力升級，預定於108年7月1日在就業安全科增設「青年事務股」，專門負責青年就業事務、青年創業前期輔導、青年產業職場體驗、青年學生暑期工讀、扶助弱勢青年就業。

勞工局指出，要成為「摘星青年」申請人須年滿20歲、45足歲以下，申請人及合夥人不能是事業體代表人或負責人，可從「摘星計畫」官方網站下載申請表件、撰寫創業計畫，審查錄取後即得進駐營業。

吳威志指出，現在摘星計畫具體獎勵內容有2大項，一是「競爭型創業獎勵補助」，鼓勵第2期摘星青年主動提出爭取，倡導自主的創業精神，包含補助參加外部訓練費用、創業營運空間整理等費用、創業競賽獲獎…等，最高補助50％額度，約5萬元至10萬元不等之補助。

第2項是「第一年租金減免」，考量第2期進駐青年為初創階段，資金投入實為重要一環，進駐審計新村、光復新村青年，第一年皆減免50％租金。摘星山莊的部份，考量因屬市定古蹟且地理位置及交通相對不便，創業經營較不易，進駐摘星山莊的第2期摘星青年第一年減免100％租金，能無後顧之憂創業。

勞工局統計，從104年實施以來，2期已經輔導88個團隊，審計新村、光復新村因摘星計畫，現在成為台中市熱門觀光旅遊景點、打卡熱點。吳威志表示，勞工局也會協助摘星青年申辦專利商標，並推出「就業金安薪」方案促進青年順利就業，並啟動「台中市政府勞工局」L I N E @ 帳號，加速各項勞政訊息的傳遞與市民零距離。

台中市「摘星青年、築夢台中」計畫提供青年創業空間，規劃專家顧問輔導營運、創新創業課程，並協助青年解決創業各階段面臨的問題，市長盧秀燕（後排中）親自走訪光復新村。 分享 facebook

更多新聞請見《臺中新聞》五月號