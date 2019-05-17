台中聯手彰化 打造大肚、和美跨河橋梁

《臺中新聞》五月號 分享 facebook 台中大肚與彰化和美隔著烏溪相對，台中市政府、彰化縣政府聯手打造跨河橋梁計畫，從大肚區文昌路二段銜接台61乙線與國道三號交匯處，全長1,575公尺，總經費24.6億元，內政部、交通部將分別補助台中、彰化的規劃費，全案將加速啟動。

這項計畫受到台中市府、彰化縣府重視，立法院交通委員會考察時，副市長楊瓊瓔、建設局長陳大田、彰化縣長王惠美與彰化縣工務處長林漢斌都親自出席，爭取中央補助核定。

台中市府建設局表示，大肚、和美跨河橋梁完工後，可紓解台1線、台17線及台61線車流，也成為日後防災避險的替代道路，讓台中、彰化的交通更便利，這也是台中市與彰化縣區域治理推動的重要工程。

大肚、和美跨河橋梁從大肚區文昌路二段起，以橋梁、道路方式跨越烏溪，銜接至台61乙線（彰濱聯絡道）與國道三號交匯處附近，總長度1,575公尺、橋梁寬26公尺，興建經費24.6億元，由市府與彰化縣府各負擔50%。 大肚、和美跨越橋梁工程示意圖。 分享 facebook

陳大田說，本案可行性評估早在105年完成，但經費龐大，直到107年仍無法推動，盧秀燕市長上任後，由市府向內政部營建署提案申請納入生活圈道路，內政部3月同意補助規劃設計費3,750萬元，彰化縣輔需負擔的規劃費3,750萬元，也敲定將由交通部公路總局補助。

市府表示，大肚、和美跨河橋梁是台中、彰化區域治理的重大工程，未來建設完成後，可改善兩地間聯外交通，有助於區域經濟發展及鄰近工業區產業升級；等經費到位後，市府將啟動規劃設計，儘速完成橋梁興建工程。

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