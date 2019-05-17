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上海豆腐渣工程！都心廠房坍塌 活埋工人10死

斥資58億...臺中水湳會展中心動工

2019-05-17 13:33臺中新聞

《臺中新聞》五月號
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等待20年，台中水湳國際會展中心正式動工，台中市長盧秀燕、經濟部長沈榮津親自主持；水湳會展中心斥資58億元，由市府出資，預計4年後完成，打造2,360個標準攤位、與2,400人大型會議空間；台中市長盧秀燕說：「上任後拚經濟，就從會展中心動工開始！」

中台灣精密機械、手工具機與工具機產業發達，產業多年期盼有自己的會展中心。盧秀燕上任後，打造台中成為「富強城市」，藉由會展中心扮演「前店」，促進產業發展，也帶動會展經濟。

等了20年，地方引頸期盼的台中水湳會展中心正式開工，預計4年後完工。
等了20年，地方引頸期盼的台中水湳會展中心正式開工，預計4年後完工。
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盧秀燕說，她的競選政見要「拚經濟」，提出「前店、後廠、自由港」策略，台中的產品沒問題，但欠缺「前店」會展中心，過去喊了20年還停留在紙上作業，她上任後即投資58億元動工興建會展中心。

經濟部長沈榮津說，水湳會展中心是第一期工程，西側的第二期由中央負責，期待中央、地方攜手合作，吸引國際人士，提高台中城市知名度。

除了水湳會展中心，市府也在烏日高鐵站區規劃多功能設施中心，具備展演、育樂與娛樂功能，屬於新型態會展場所，要帶動烏日地區發展。

盧秀燕說，興建會展中心不只賣產品，讓台中的貨出去，還要發展會展產業，爭取國際商機，例如3C產品會常在美國拉斯維加斯辦展，機械工業展會想到德國，未來台中會規劃主題式展覽，帶動周邊的住宿、餐飲、遊與伴手禮經濟。

建築規劃團隊表示，水湳會展中心緊鄰中央公園旁，周邊有67公頃綠地，在世界各地的會展中心很少見。此外，採取會、展分離規劃，加上弧形起伏的大型屋頂覆蓋，呼應台中大肚山產業鏈，期能成為觀光新地標。

台中水湳會展中心示意圖
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