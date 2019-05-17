臺中市府攜手東大 整治東大溪

《臺中新聞》五月號 分享 facebook 台中市政府與東海大學3月25日簽署「東大溪水環境改善計畫」合作意向書，副市長楊瓊瓔、東海大學校長王茂駿代表簽署；中市水利局表示，這次與東海大學合作是公私協力、共創環境保育典範。

台中東大溪是筏子溪支流南邊溪分支，上游有東海商圈排放的生活汙水，水質重度汙染，影響周遭環境，也破壞下游的筏子溪水質。市府水利局現正爭取中央前瞻經費補助，加上地方自籌款約3億元，東海大學也提供用地，由水利局施作礫間處理場，改善東大溪水質。

市府持續打造台中為「韌性城市」，聘前內政部長暨台灣大學土木工程學系教授李鴻源為水環境及韌性城市總顧問。李鴻源也出席這項活動，楊瓊瓔代表市長盧秀燕頒發聘書，感謝李鴻源促成合作案，直說這是「美得不得了」的事。

楊瓊瓔說，改善東大溪後，筏子溪會更乾淨，市府持續整治筏子溪，打造中市新地標，未來南來北往的高鐵乘客都能看見美麗台中。李鴻源表示，東大溪整治透過建設水質礫間處理設施，利用濾材、礫間接觸與曝氣設施，淨化東大溪水質；另也將邀東海建築系、景觀系加入，營造親水親綠空間。

他還說，這項工程可作為教育資源觀摩專案，礫間設施也能成為中小學的環境教育場域，創造跨領域學習契機。東海大學校長王茂駿表示，希望透過多方合作，不但改善東大溪水質，也可作為相關科系的學習典範場域，打造多贏局面。

水利局表示，不但要優化東大溪水質，還須提升104年建設的東大溪一期現地處理設施功能，將河道內未處理汙水，進行全量處理後再放流回河道，可改善生態環境。 台中市政府與東海大學合作整治東大溪，由副市長楊瓊瓔（前排左三）丶東海大學校長王茂駿（前排右三）代表簽署合作意向書。 分享 facebook

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