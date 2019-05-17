臺中市努力推動看不見的建設

《臺中新聞》五月號 分享 facebook 台中市人口數超過280萬人，共97萬餘戶，截至108年4月，公共污水下水道普及率約18.13％。台中市府水利局表示，只要是污水分支管網已佈設完成的區域，皆由市府免費施作用戶接管工程，預計今年可再接管21,000戶，總接管戶數可逾19萬戶，持續推動「看不見的良心工程」。

水利局表示，經概算每戶用戶接管及化糞池打除投入成本約10萬元，2019年已獲中央補助污水下水道建設經費約15億元，由於尚屬於用戶接管獎勵期間，只要簽署接管同意書，市府可免費施作，民眾因此不需自費施作接管工程。(依下水道法第20條規定，原本應由民眾自費辦理。) 社區汙水免費健診 分享 facebook

水利局說明，用戶接管是污水建設關鍵的最後一步，後巷接管則是用戶接管成敗的關鍵。老舊房屋常因化糞池多數位於房屋後方，後巷空間違法增建及堆放雜物，再加上污水經年累月排放，不僅讓後巷骯髒惡臭，成為病媒孳生環境，更造成施作空間不足，工程人員無法進行用戶接管作業。

水利局表示，市府已頒佈「台中市汙水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」，為提升用戶接管效率及避免道路重複挖掘，在工程開始前將先召開各里施工前地方說明會。下半年度將針對上述後巷違法增建等污水用戶推動強制接管，徹底改善後巷骯髒惡臭的環境。

水利局呼籲，目前市府除了在獎勵期間免費讓用戶接管外，也提供大樓改建地下室污水管線補助，並於用戶接管後即廢除地下層既有化糞池或污水處理設施者，每處將補助4.8至9萬元費用不等。 西區民眾紛紛自拆後巷增建配合 分享 facebook

未來針對一定寬度以上的後巷，用戶接管完成後將結合地方特色進行巷道美化作業，大幅改善民眾住家環境生活品質。

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