中部7縣市結盟 抗空汙拚經濟

《臺中新聞》五月號 分享 facebook 台中市長盧秀燕召集成立「中台灣區域治理平台」，串連北起新竹縣、南到嘉義市的7縣市首長，共同簽署合作宣言；盧秀燕說，單打獨鬥的時代過去了，中部7縣市有690萬人口，在環保、經濟、交通、觀光旅遊與農產行銷等擴大合作，共同宣示對抗中火空汙的決心。

包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠共同簽署「區域治理合作宣言」，發揮團結力量大的精神，加強聯繫空汙防治訴求，一起讓「貨出去、人進來」，在觀光旅遊、農產品出口行銷等合作。

盧秀燕說，7縣市人口總數高達690萬人，占全國的1/3，7縣市長有團結合作的決心，讓中央政府看見中台灣7縣市是玩真的，期許未來的合作發揮更大力量，一起對抗空汙、展現經濟實力。

南投縣長林明溱說，過去南投空氣很好，因為中火燒煤炭發電，害慘南投的空氣品質，他最大希望就是中火關閉，希望盧市長在行政院會代替中台灣發聲，也希望7縣市首長一起去大陸，行銷農產品與拚經濟。

彰化縣長王惠美說，原本推動中的台中捷運綠線延伸彰化段，在她上任後中央遲遲不審核，建設應不分藍綠，盼透過區域平台，爭取中央重視。苗栗縣長徐耀昌、雲林縣長張麗善都說，中央獨厚六都，盼增加地方統籌分配稅款的額度。

新竹縣長楊文科說，他在中科服務10年，聽到盧市長邀請，二話不說加

入，盼擴大執政聲量。嘉義市長黃敏惠說，彰化到嘉義是全台穀倉，但經

濟卻陷入谷底，盼區域合作帶動發展。

盧秀燕表示，過去北部是政經中心，所有資源都在北部，前總統陳水扁上任後開始建設南部，中台灣過去都被忽視，7縣市團結起來，就能翻轉過去重南北輕中部的現象。

台中市長盧秀燕發起中台灣7縣市成立區域治理平台，北起新竹縣、南到嘉義市的縣市首長，共同簽署合作宣言。 分享 facebook

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