中火廢水超標 中市府重罰2000萬元

《臺中新聞》五月號 分享 facebook 台中火力發電廠不只有空氣污染，處理燃煤廢氣的放流水，經台中市政府環保局108年1月起共3次採樣檢測不合格，違規情節重大，市府決定重罰2,000萬元，創下國營事業史上違反環保法規遭罰的最高紀錄。

中市府環保局長吳志超表示，裁罰不法絕不手軟，限期中火4月30日前提出污染改善計畫，但因中火所提計畫書不服法令規定，因此先予退件，中火已依限於5月6日前補件，環保局訂於5月9日邀集專家學者進行中火改善計畫書審查事宜。後續也會嚴格監督改善情形。

台中市府環保局第一次查到中火水汙染是1月9日，當時稽查5至8機組，硝酸鹽濃度68.9毫克，被罰26萬4千元；3月6日第二次查獲濃度達91.6毫克，被罰301萬2千元；第三次查1至4機組，濃度105毫克是最高一次。

環保局指出，放流水硝酸鹽濃度標準是每公升50毫克以下，第三次超標嚴重；且1年內經2次限期改善後的第3次違規，屬於「違規情節重大」。

環保局長吳志超表示，裁罰2000萬元是依據水汙染防治法第40條，已持續要求中火針對廢水處理功能不足情形改善，依所提出的計畫書，環保局再訂定改善期限。

台中市政府表示，以往國營事業違反環保法規，經主管機關處分的罰款多在100萬元以下，先前最高罰款紀錄是澎湖縣政府，去年因中油隱匿漏油事件開出600萬元罰單。台中火力發電廠排水不符標準，開罰2000萬元，創下國營事業水汙染開罰史上最高紀錄。

台中火力發電廠放流水經台中市政府環保局108年1月起3次採樣檢測不合格，違規情節重大，被重罰2000萬元，創國營事業史上違反環保法規遭罰最高紀錄。 分享 facebook

環保局長吳志超重申，若中火後續再不積極改善，「這不會是最後一次處罰」，在汙染改善期仍會持續抽查中火排放水質情形，如有不符規定情形，仍會按次處以罰款。

環保局表示，已要求中火必須達到4項改善原則，一、汙染改善設備完成前，1至4號機立即實質減產50％以上。二、最短時間內改善水質符合標準，後續短、中、長期改善計畫皆須落實執行，加強稽查，不符規定按次

連續處罰。三、全廠汙水設備均需同步改善，改善期限後檢驗再不合格，

重罰外仍不排除停工處分。四、水汙肇因於空汙，空氣汙染排放24小時即

時監控，不得因廢水改善影響空汙排放。

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