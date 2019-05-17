花博綠建材 異地循環再利用

《臺中新聞》五月號 分享 facebook 台中花博展期半年，據市府規劃，閉幕後的「後花博時期」，3大園區都將轉型為公共空間，其中花舞館、樂農館、智農館等永久場館將原地保留，轉作花卉產貿展覽平台及農業休閒觀光園區等用途，另有多處臨時場館使用綠色循環建材，也將異地運用，落實永續精神。

中市府新聞局指出，市府在規劃花博時，已敲定永久場館將留在當地作為公共建設，造福地方；包括后里馬場整修後的歷史建築群，將成為馬場文化園區；園區內新建的馬術競技場，符合國際標準，可容納千名觀眾，未來可成「全國馬術運動訓練中心」，讓后里成為台灣馬術運動的龍頭；「花舞館」在花博結束後規劃為中部花卉產業貿易展覽平台。 花舞館--中部花卉產業貿易展覽平台 分享 facebook

外埔園區除了作為2020年世界蘭花會議的基地，未來也轉型為農業休閒觀光園區，樂農館規劃農業觀光工廠，透過農產品加工過程櫥窗化，朝農業觀光休閒經營，刺激遊客消費。智農館則規劃農產品加工生產場域，拓展農產品多元行銷品項，增加農業經濟產值，也帶動區域觀光及經濟發展。

豐原葫蘆墩公園園區「囍香逢館」未來結合科技、糕餅文化，成為有產品展示、導覽、觀光等功能的糕餅原鄉博物館。 樂農館--青農人才培育中心、食農教育基地 分享 facebook

至於后里森林園區原有1,500多棵樹木全數保留，臨時場館採可回收再利用的綠建材打造，未來場館建材將異地循環再利用。

連結后里火車站的「花馬步道」，未來將與后豐鐵馬道串連，成為觀光休憩指標亮點；葫蘆墩公園有全台最長的水岸廊道，將持續推廣水上休閒運動，成為當地居民休閒活動空間。至於「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術，跨界共創的設計團隊及贊助單位已決議捐贈給市府，未來可望原地保留，成為台中新地標。 聆聽花開的聲音--可望原地保留，成為台中的新地標 分享 facebook

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