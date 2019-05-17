花博落幕 蘭展接棒

《臺中新聞》五月號 分享 facebook 台中花博4月24日閉幕，接下來由「第23屆世界蘭花會議暨蘭展」接棒，明年3月在花博外埔園區舉行；中市府農業局長蔡精強表示，蘭展場地面積達1.3萬坪、總經費約2.1億元，並與台灣蘭花產銷發展協會合作，預計有來自50個國家、3,000位來賓參與，要把台灣與台中花卉推廣到國際。

台中市副市長令狐榮達指出，市府與台灣蘭花產銷發展協會合作，爭取到第23屆世界蘭花會議與蘭展，明年在台中舉辦，將全力把2020年世界蘭花會議與蘭展辦到最好，讓台灣與台中站上國際，同時對中部地區花農與農業經濟也會有很大助益。

蘭展場地訂在花博外埔園區舉行，世界蘭花會議信託基金會主席Ms. Liz

Johnson等一行人也到台中勘查蘭展場地；Ms. Liz Johnson說，台中是個很棒及重要的城市，發展十分快速，參觀花博後覺得很滿意，也看到台灣對生態保育做了許多努力，明年世界蘭花會議中也有支持生態保育議題，讓民眾更了解在地的蘭花及保育工作。 世界蘭花會議信託基金會主席Ms. Liz Johnson（左）拜會台中市副市長令狐榮達。 分享 facebook

農業局指出，世界蘭花會議暨蘭展是蘭花產業指標性的國際活動，每3年舉辦一次，並由5大洲地區城市輪流承辦。台灣自2005年起經10年爭取，終於在2014年南非世界蘭花會議(World Orchid Conference,簡稱WOC)獲得2020年主辦權，舉辦地點為台中市，市府於2017年11月率團赴厄瓜多參加第22屆WOC，並接受大會承辦旗幟。

2020世界蘭花會議暨蘭展規劃4大主題與5大亮點，4大主題包括原生、保育、多元及分享；5大亮點則是百蘭保育計畫、數位典藏計畫、名人菁英計畫、青年參與計畫、金蘭聯盟計畫等，可帶動蘭花外銷產值，活絡台灣蘭花產業發展。 台中花博4月24日閉幕，接下來由「第23屆世界蘭花會議暨蘭展」接棒，將於明年3月在花博外埔園區舉行。 分享 facebook

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