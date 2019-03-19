攜手柯南故鄉 台中打造漫畫城

臺中新聞三月號 分享 facebook 「名偵探柯南」、「鬼太郎」等知名漫畫的故鄉是日本鳥取縣，不僅漫畫暢銷，也打響鳥取知名度；台中市與日本鳥取縣締結友好城市，在台中合辦國際漫畫比賽，台中市政府新聞局長吳皇昇與鳥取縣漫畫王國官房長江原修，簽署友好紀念，規劃未來透過漫畫特展、常設展與漫畫家交流，打造台中成為漫畫之城。

「漫畫王國鳥取國際漫畫比賽in台中2018」評選三項大獎，江原修親自來台頒獎，台中賞得主為「山與山的奇妙交流」，作者為籠包；鳥取賞為「科學家貓奴」，作者為度緯；最優秀賞得主為「我的家鄉」，作者Ms.David。

吳局長說，鳥取縣孕育許多國際知名漫畫作家如「咯咯咯的鬼太郎」的作者水木茂老師，「名偵探柯南」的作者青山剛昌老師等等，有「漫畫王國」之美稱。市府透過比賽與鳥取縣的漫畫產業交流，達成多項共識，雙方將互辦漫畫特展、常設展，邀請知名漫畫家至台中，分享單格、四格漫畫創作。

吳局長指出，台中與文化部共同興建國家漫畫博物館，也將汲取「漫畫王國」鳥取經驗，朝向漫畫之城邁進；鳥取縣承諾在相關特展中，納入這次得獎創作者的作品，讓在地的漫畫家被日本與國際看見。

鳥取縣將提出以漫畫為主軸的振興觀光提案，邀知名漫畫家到台中分享，推廣鳥取漫畫王國漫畫比賽，藉交流締造雙贏。

日本鳥取縣是知名漫畫「名偵探柯南」、「鬼太郎」的故鄉，台中市新聞局長吳皇昇（左）、鳥取縣漫畫王國官房長江原修簽署友好紀念。 分享 facebook

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