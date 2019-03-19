台中老人健保補助 「今年一定恢復」

臺中新聞三月號 分享 facebook 台中市長盧秀燕2月19日在大里區召開行動市政會議時，斬釘截鐵承諾「老人健保補助今年（108年）一定恢復」，市府正在努力找財源。

盧秀燕市府團隊上任後，台中市議員不分藍、綠，緊盯恢復老人健保補助，這是盧市長選舉期間再三強調的主要政見之一。

台中市政府表示，因前任市府未支持老人健保補助，所以未編列在今年度相關預算，新上任的市府團隊必須「找錢」，才能實現盧秀燕市長對市民的承諾。

但市府請民眾放心，盧秀燕市長承諾會設法籌措財源，今年一定恢復老人健保補助，甚至看財源籌措情況，也可能提早上路，政見絕不會跳票。

盧市長也要求市府團隊加速檢討今年整體預算運用情形，努力調度財源，還要設法從沒有編列預算項目「無中生有」，打包票「今年一定會實施」。

台中市府財政局指出，前市府預算支用過度，目前市府舉債高達1199億元，舉債空間剩88億元，已經接近警戒線。其中今年依中央主計單位規定舉債額度更是不到10億元，台中市財政確實不佳，「追錢」的任務很困難，已提醒盧市長必須要求團隊注重「財政紀律」，調整施政項目，並設法開源節流。

但盧市長表示，即使再困難，對市民的允諾一定貫徹到底，今年一定會恢復老人健保補助。 台中市長盧秀燕承諾，今年一定恢復老人健保補助。 分享 facebook

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