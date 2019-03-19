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台中敬老卡新制上路 總額不變

2019-03-19 15:28臺中新聞

臺中新聞三月號
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台中市長盧秀燕上任後，承接「敬老愛心卡政策」，進行微調後推出新制；市府表示，新方案仍維持每卡每月1000元點數，總額沒有改變，但搭計程車每趟改為補助50元，並開放更多車隊加入；看診部分調整為補助部分負擔50元，社會局長李允傑說，敬老卡經市府調整後，搭計程車及看診改採部分負擔，希望把每分錢花在刀口上，並減少弊端，此可讓社福政策長久推動，真正造福長輩。

敬老卡從前市長胡志強時期推動，可搭公車與國道客運，前市長林佳龍擴充功能增加計程車、診所看診，也可在國民運動中心使用；盧秀燕市長上任後承接敬老卡業務，為求福利長久，重新調整內容。

社會局表示，敬老卡在去年9月擴充功能後，使用率增加，以搭計程車為例，每月支出超過5000萬元，若不調整方案，今年敬老愛心卡最多支出將達40億元，實際支出可能在20至30億元間。

市府經檢討後，推出敬老卡新制，每人每月總額1000元點數不變；交通局長葉昭甫說，搭乘市區公車、國道客運維持全額補助，計程車改為每趟補助50元，多餘的得自己負擔，市府也擴大服務的計程車隊，目前服務車輛數已超過5000輛，並透過GPS稽核交易資料。

衛生局長曾梓展說，敬老卡看診補助部分負擔50元，不能再刷掛號費。運動局長李昱叡說，國民運動中心維持刷卡補助場租、設施費，新增公益時段每週一到五上午8-10點、下午2-4點，持卡可不扣點入場，確保老人福利可長久。

中市敬老卡新制上路後，搭計程車每趟限制補助50元，但開放更多車隊加入。
中市敬老卡新制上路後，搭計程車每趟限制補助50元，但開放更多車隊加入。
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