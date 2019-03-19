世棒賽12強 11月台中開打

臺中新聞三月號 分享 facebook 一級國際棒球賽事再度落腳台中！攸關東京奧運棒球項目參賽資格的世界12強賽，B組分組賽11月2日至8日在台中洲際棒球場登場，由中華隊迎戰日本、波多黎各和委內瑞拉。

台中市政府表示，很榮幸洲際棒球場再度獲得國際棒壇肯定，會全力以赴辦好比賽，也歡迎市民、各地球迷踴躍進場看球，發揮主場優勢，為中華隊加油。

2 0 2 0 東京奧運棒球項目參賽權，除地主日本自動獲得1席，美洲、歐洲加非洲各1席，今年世界12強賽決定另2張東奧棒球門票，分別是美洲區、亞太區名次最高的隊伍，最後1席預計在2020年3月舉行的6搶1最終資格賽。

運動局表示，世界12強賽是世界棒壘球總會（WBSC）主辦的國際性棒球賽事，這屆賽事攸關取得東奧棒球2張門票，各隊必定精銳盡出、力爭佳績。

12強分組賽包括：A組：美國、多明尼加、墨西哥、荷蘭4國在墨西哥比賽；B組：中華隊、日本、波多黎各、委內瑞拉，11月在台中；C組：南韓、古巴、加拿大、澳洲，比賽地點南韓首爾。

台中市曾獲國際棒球總會頒給「世界棒球之都」美譽，今年再獲選為世界12強賽B組分組賽事場地。

市長盧秀燕對此相當重視，要求市府相關局處全力以赴做好各項準備，也盼望中華隊加油順奪下東京奧運棒球賽門票，再掀另一波棒球熱潮。 攸關東京奧運棒球項目參賽資格的世界12強賽，B組分組賽11月在台中洲際棒球場舉行。 分享 facebook

更多新聞請見臺中新聞三月號