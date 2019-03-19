媽祖文化節 12百年廟同樂

臺中新聞三月號 分享 facebook 台中市政府「2019台中媽祖國際觀光文化節系列活動」陸續在新社九庄媽、台中樂成宮、大里杙福興宮後，大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、大庄浩天宮接力登場，安排一系列的藝術表演與民同樂。

文化局說，台中市年度宗教盛事大甲媽遶境，鎮瀾宮也循傳統禮俗，筊筶宣布4月7日（農曆3月3日）22時準時起駕。

「台中媽祖國際觀光文化節」從2月9日持續至5月25日，有12個百年以上宮廟共襄盛舉，今年邀請藝人吳鳳擔任「報馬仔」和市長盧秀燕、文化局代理局長張大春一起敲鑼，40個藝文團體在12個宮廟接力匯演。

「媽媽市長」盧秀燕說，全台各地都有媽祖廟，台中市百年以上媽祖廟就有12間，真是不簡單，「台中媽祖國際觀光文化節」已是縣市合併後第9年舉辦，每年活動越來越多元，也廣受市民和宮廟期待。

今年活動主題「媽祖同行」，融入了解宗教、藝文、在地等特色文化與內涵，藝文匯演涵蓋音樂、舞蹈、特技、歌仔戲、民俗技藝、在地流行樂。4月20日至5月25日還有6座百年宮廟：豐原慈濟宮、社口萬興宮、北屯南興宮、台中萬春宮、梧棲朝元宮、大肚萬興宮有文化活動，詳情可洽活動網站：http://www.culture.taichung.gov.tw/。

每個宮廟活動開場前30分鐘發放限量摸彩券，最大獎品是43吋液晶電視、商品禮券，現場還有「愛分享送好禮」得兌換限量「茄芷袋」。 一年一度台中文化盛事「台中媽祖國際觀光文化節」登場，有12所台中百年宮廟加入。 分享 facebook

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