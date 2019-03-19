台中外銷門戶 會展中心將動工

臺中新聞三月號 分享 facebook 台中市長盧秀燕以「前店、後廠、自由港」3大經濟政策，推動「台中富市三」，打造台中成為富強城市；其中代表「前店」就是3月將動土的台中會展產業，預期111年完工、隔年啟用，讓「前店、後廠」展銷模式發揮最大效益。

包括台灣區工具機暨零組件及台灣手工具工業同業公會日前拜會盧市長時，盧秀燕表示市府會全力扶植在地強項產業，持續與中央合作推動智慧機械，也宣布水湳國際會展中心第一期工程預計今年3月將動土，一定會在她的任期內，讓前店後廠展銷模式發揮最大效益。

經濟發展局長高禩翔指出，大肚山是精密機械的黃金縱谷，具有優良的產業後廠根基，台中市每年也都舉辦超過30場次的展覽以及國際會議活動，適合利用會展產業來推動前店後廠的經濟模式，將展覽當作前店的貿易窗口，成為與全球企業對接門戶。

發展策略上，市府會加速興建水湳國際會展中心，共分東、西兩側，東側規劃2360攤位、西側規劃2100攤位，將分為兩期興建，未來將提供近4500個標準攤位，可完整行銷中台灣產業優勢，更有機會爭取國際會議到台中舉辦，成為產業資訊與國際交流的重要推廣平台。 台中市水湳國際會展中心透視圖。(示意圖) 分享 facebook

市府表示，未來會展產業可扮演台中對外行銷門戶，擴展台中產品外銷能量，讓台中既有工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太產業等優良產品有行銷場域，不再因缺乏專業展館而迫使廠商至台北參展。

市府也將積極邀請大型國際展到台中，透過結合中央政府資源、在地異業結盟、成立會展單一窗口等方式，打造會展城市，富強大台中經濟。

經發局強調，會展產業是會議、展覽多元整合特性，沒有汙染，可以創造出高效益的產值，對經濟具乘數效果，有「火車頭產業」、「無煙囪產業」美稱。

並且，會展活動舉辦可創造4至12倍的參展及觀展廠商住宿、交通、餐飲等消費支出，如同市府成功爭取的2020年台灣燈會具相當效益，未來若引進國際級重要會議或展示會進入台中，相信可帶進觀光與服務等各項實質效益，對提升台中市能見度及核心競爭力有極大助益。

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