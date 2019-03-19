盧秀燕1日來回訪港 銷14公噸台中茂谷柑

臺中新聞三月號 分享 facebook 台中市長盧秀燕日前當日往返到香港「拚經濟」，連行李都沒有帶，她不僅行銷台中優良的農產品，也邀請世界各地到台中投資，是6都中首位出訪拚經濟的市長。

盧秀燕是應香港中華出入口商會邀請，參加商會會董的就職典禮，同時見證台中市農會與商會簽署合作意向書；她另也參訪了香港旅遊發展局及創業園區，拓展台中觀光市場及交流青年創業政策。 台中市長盧秀燕日前往返香港拚經濟，行銷台中優良的農產品，也邀請世界各地到台中投資。 分享 facebook

盧秀燕受訪時表示，市民給她的任務就是拚經濟，要走向世界，就必須要踏出家門；此外她強調應放下政治，全心拚經濟，為人民謀福利，台中是最好的投資地方，歡迎大家來台中。

她說，就任以來包括中國大陸、香港與很多城市都邀請訪問，但她才剛上任不久，公務很多，未來只要時間許可，會把台中市的產品拓展出去，對台中經濟有幫助，都不排除到各地去拜訪，讓台中走出去，走向國際、走向世界。

盧秀燕也指台中好山好水好地方，擁有各種人才，不只農民，也是全世界最大的自行車、光學機械等產業人才研發基地；台中研發能力很強，產品能量很大，價格合理，具競爭力，歡迎世界來投資。

她指出，市民選她擔任市長的原因之一，就是希望她拚經濟、拚經濟、再拚經濟；香港商會也是在做同樣的事情，這次她為台中市民拚經濟，也為香港拚經濟。

農業局副局長蔡勇勝說，香港中華出入口商會此次向台中東勢區及石岡區農會採購14公噸的茂谷柑，行銷台中市的茂谷柑及雪梨；另也希望克服檢疫問題，恢復前台中市長胡志強時期每年可出口1000到2000公噸的茂谷柑到大陸的榮景。 台中東勢優良的農產品 分享 facebook

經濟發展局長高禩翔指出，香港中華出入口商會擁有近4 0 0 0 名會員，營業額高達7兆美元，台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，針對高值農產品採購、商機媒合、農業相關機械設備以及智慧農業進行交流。

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