台中市長盧秀燕強調 空汙防治不手軟

臺中新聞三月號 分享 facebook 台中市長盧秀燕宣示整治空汙，強調「空汙防制絕不手軟」，上任後還沒有「藍天再現」，革命尚未成功，市府會繼續努力。台中市政府環保局長吳志超說，整治汙染源的原則是「先公後私」、「先大後小」，如果公家單位都沒辦法做好，怎麼要求民間機構？

「市長換人、空氣換新」是盧市長在競選期間喊出的口號，上任後環保局肩負使命；吳志超說，盧市長多次向中央發聲，台電已多次主動拜會討論供電調配，過去是以「成本考量」，未來以「環保考量」為原則，燃氣機組能再增加，火力發電就能減少。

盧秀燕已提出空汙整治原則「先公後私、嚴格管制、提前預警」，除嚴格管制台中火力電廠，並要求老舊機組除役，也針對台中港區碼頭水泥逸散汙染加強稽查。

環保局表示，台中港區碼頭逸散汙染去年已開罰90萬元，今年1月再前往稽查，再發現違規，依法重罰至連續改善為止；市府也將台中港區碼頭裝卸專區列為稽查熱點，除加強稽查，也要求將露天設施改為環保密閉倉儲，才符合時代潮流。

盧秀燕說，台中港務公司在機具裝好前，務必儘快處理空汙與粉塵問題，否則市府會天天去稽查，台中市在空汙整治不會有化外之地，若稽查處分後仍未改善，市府會採更強烈手段要求停工。

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