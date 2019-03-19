捍衛空品硬起來 台中市府堅持中火4號機組除役

臺中新聞三月號 分享 facebook 台中火力發電廠是中部最大空氣汙染源之一，台中市長盧秀燕上任後，兩度在行政院會發言要求中火最老舊的4號機組除役，經濟部長沈榮津親自到台中市，研商中火議題，但仍無共識。盧秀燕表示，這是中央首度針對空汙議題與地方談判，但「革命尚未成功」，市府會積極捍衛台中空品。

經濟部、台電等單位2月中旬南下台中，與市府討論中火4號機組除役問題，除沈榮津部長，台電董事長楊偉甫、台電副總經理陳建益、能源局長林全能、工業局副局長游振偉等人均親自與會。

這場會議未對外公開，盧秀燕認為國內新燃煤、燃氣機組上線後，中火1到4號燃煤機組都應除役，但考量國家電力調度，只先要求最老舊的4號機組在今年底前除役並拆除。

台電在會中報告空汙改善狀況，並提出替代方案，希望保留10部燃煤機組供電力調度，以不指定特定機組除役的方式，但全年只同時運轉9部機組，空汙季可增為2部機組降載，同樣能達成1部機組除役的目標，希望中市府能接受。

盧秀燕未接受沈榮津的替代方案，她堅持4號機組應除役拆除，「保留10部機組是不安好心」，一旦出現缺電危機，一紙公文就要求火力全開，變成市府當壞人；「怎麼處理核電，就怎麼處理煤電」，不能雙重標準。

沈榮津會後表示，台中市府希望能夠把中火4號機組除役，經濟部秉持同理心，將該方案帶回去研究；涉及電力調度，法令規定的備轉、備用容量等，要檢討執行面有無空間？畢竟電是大家要用的，希望保留調度空間。

盧秀燕強調，她上任後祭出霹靂手段，在空汙議題步步進逼中央，這是經濟部長首次與地方政府上談判桌，算是好的開始，也不是一次就能談成，她感謝蘇貞昌院長重視；她會串連彰投苗等地方政府，若民進黨政府在空汙議題不面對民意，民意自會反撲。 台中市長盧秀燕上任後要求中火最老舊的4號機組除役，逼使經濟部長沈榮津上談判桌，目前仍無共識。 分享 facebook

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