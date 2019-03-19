全台有好康 花博縣市週平日入園半價

臺中新聞三月號 分享 facebook 台中花博在后里、外埔及豐原三地同步登場，市府也推出「縣市週」活動，六 都、全台各縣市包含離島都享有優惠，花博平日營運期間，符合資格的各縣市民眾 在縣市週內憑身分證明文件，每人可半價購買優待票1張，每張175元。花博不只是台中活動，也是台灣的花博，去年11月3日開幕，展期至今年4月24日，為邀請全國民眾一睹台中花博的魅力，市府推出「縣市週」活動，利用每週一至週五的平日，各縣市民眾可半價購票入園，不僅可將參觀人潮分流，維持活動品質，也藉此延續活動熱潮。

台南市是第一個「縣市週」城市，接著雲林縣、桃園市、基隆市、高雄市依序接棒。2019年輪到屏東週，新北市、嘉義縣市、彰化縣、南投縣、台北市、宜蘭縣輪番接力。 台北市長柯文哲（右）曾到台中參觀 花博，回到台北再跟台北市民推薦。 分享 facebook

3月4日至3月8日輪到花蓮、台東週；澎湖縣民和金門縣民則是3月11日至3月15日；苗栗週排在3月18至3月22日；新竹縣市為3月25至3月29日。

來到花博后里馬場園區，不可錯過「花舞館」，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個 8字迴圈形，並巧妙地區分為大小兩個圓 形展覽空間；小圓「蘭花館」本身是溫室建築，規劃長期蘭花展；大圓「競賽館」打造花藝殿堂，各檔期舉辦不同主題的花藝競賽。

另外，「故宮花蝶館」規劃經典花馬文 物互動科技館，展出超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，還有郎世寧「百駿圖」等。

外埔園區必逛景點是「樂農館」與「智農館」，「樂農館」展出以稻米、水果、蕈菇、茶葉等4種台灣重要作物為主軸，呈現台灣農業故事；「智農館」邀請「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，提供超過 1000種珍稀植物，打造「植物方舟」。 台中花博外埔園區「樂農館」。 分享 facebook

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