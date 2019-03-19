白嘉莉遊世界：花博最驚豔

臺中新聞三月號 分享 facebook 台中世界花卉博覽會自11月3日開幕至今，遊客已突破500萬人大關，花博4月24日閉幕，展期剩不到2個月，台中市政府邀知名資深藝人白嘉莉擔任「台中花博親善大使」行銷台中，盼藉明星光環「加持」，能再為台中花博創下另一波高峰。

常年旅居國外的藝人白嘉莉為台中人，長期熱心公益，受邀返鄉參觀台中花博，無酬擔任台中代言人，更擔任台中花博親善大使；市府希望藉由白嘉莉在國內外的知名度，吸引更多人前往參觀，更期盼透過其代言，讓台中花博被全世界看到。 知名藝人白嘉莉受邀返鄉參觀台中花博，並擔任「台中花博 親善大使」行銷台中。 分享 facebook

白嘉莉提到，自己走訪過世界各地，看過許多奇花異草，但對花博的景象最為驚豔，鼓勵大家把握花博展覽期間，到花博感受大自然的美好，這真是非常值得的旅程。除找明星代言，市府自1月1日起推出台中市民持身分證、台中市新住民及全球12歲以下兒童持相關證明文件，即可免費進入花博園區。

為讓遊客入園更順暢，市府還特別打造「台中市民專用通道」。交通局長葉昭甫表示，台中市民憑國民身分證可享無限次數免費參觀；中市新住民持中華民國居留證、有居留事由記載依親夫或妻、且居留地址為台中市，也可免費參觀花博；另全球12歲以下兒童出示民 國96年以後出生的健保卡，或2007年以後出生的外國護照，同樣可免費入園。

由於花博卡不是每位市民都有申辦，為兼顧公平性及方便性，花博卡已取消入園門票功能，改以身分證件直接入園。但為避免浪費公帑，花博卡仍可作為一般悠遊卡消費及儲值，並繼續享有公有停車場車費5折優惠，及花博期間3300家特約商店優惠。

花博期間，市府主打「台鐵為主、完全接駁」交通策略，鼓勵民眾搭乘火車及接駁車前往園區，可避免塞車，省時方便。此外，花博停車場皆規劃遠離園區，園區周邊道路進行交通管制、禁止臨時停車，民眾若想開車前往，可停至鄰近停車場轉搭接駁車。

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