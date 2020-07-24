新聞眼／私菸案 監院還沒廢 監委先自宮

拖到監察人事闖關後，監察院端出調查多時的私菸案調查結果，但竟對主要該被究責的總統府及國安局責任輕輕放下，還把焦點轉移到交通部、外交部與關務署等聽話辦事的單位，監察院還沒被廢掉，監委就自我限縮憲法賦與的彈劾權，罔顧身為御史大夫該負的整頓官箴責任。

我國憲法及增修條文明定，監察院為國家監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權，監委對中央及地方公務人員，認為有失職或違法情事，得提出糾舉案或彈劾案。

過去監委對總統府、國安局官員提出彈劾案例比比皆是，從前總統府秘書馬永成因向市警局借調員警當司機遭監察院糾正，到國安會前秘書長邱義仁因巴紐案遭彈劾；更不要忘了三一九槍擊案後，當時的國安局長蔡朝明、總統府中將侍衛長陳再福等人都被彈劾移送公懲會，蔡朝明雖為三一九案請辭，仍被公懲會認定應負起督導不周之責而遭處分。八八風災外交單位是否婉謝外援案中，監察院也曾約詢國安會前秘書長蘇起。

相較之下，調查私菸案的監委在調查過程中連約詢總統府祕書長陳菊、讓她說明的機會都不給，還以相關國安、特勤人員都已被懲處，再彈劾意義不大，對照過去監察院的糾彈作為，是刻意維護某些人，還是有哪些不能說的祕密？如果說有過失的行政人員出事後遭記過、監察院就不用再彈劾，依此標準，過去遭彈劾的公務員恐有大半要來監院鳴鼓申冤、尋求翻案。

在私菸案中被記過卻仍升將軍的陳敏華，監委調查都指他違失明顯，卻認為他後來升職，不在監委考量範圍之列，卻對負責作業的相關機關責任完全視而不見，依此邏輯，監察院不用等修憲廢除，已先自廢武功。

負責調查的監委說，過程中調閱卷宗曾遭受不少阻力，究竟是誰在為此案調查設下重重障礙？還有多少真相因為監委的棄守職權而消失，原本應該查明的監委們，最後只對聽命行事的交通部、華航講講狠話，至於真正該被追究責任者，究竟是不能也，還是不為也，民眾自有判斷。