監委輕縱總統府 藍委：菊院長的寒蟬效應

監察院昨天通過監委高涌誠、王美玉、張武修針對私菸案調查報告，一位前監委表示，在馬政府時，國安局也聲稱其是總統府的最高幕僚機關，監察對總統沒有調查權，因此也不能查國安局，此一說法是錯誤的，而且也沒有被當時查案的監委接受。

國民黨立委洪孟楷說，當時的總統府秘書長陳菊應該有督導責任，但報告中隻字未提，是不是因為她即將擔任監察院長所以監察院有寒蟬效應？這會讓社會對國家體制不信任。

洪孟楷說，真正該懲處的沒懲處到，結果都只挑基層公務員的毛病，現在政府執政下，似乎有關係就沒關係，沒關係就有關係，以前監察院是拿著「尚方寶劍」斬貪官汙吏的單位，現在變成只敢打蒼蠅，監察院的功能會被大家質疑是否無法發揮。

國民黨立委林奕華指出，除了總統、副總統，包括總統府、國安局當然都是監察院調查、糾正的政府公務機關及人員。

前監委指出，馬政府時期監察院調查八八風災，成立專案小組，其下有八個分組，擔任專案召集人的是國民黨提名的監委，當時調查的對象除了行政院，還有總統府、國安會，並且約詢了當時的行政院長、總統府秘書長、國安會秘書長。