外交部、國安會沒人買菸？破功

私菸案爆發之初，外交部長吳釗燮曾主動對外自清「外交部沒人買香菸」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統府諮議林家如在總統專機訂購卅七條菸攜帶入關挨罰，台北地檢署指出，林目前暫未列被告，檢方後續偵查若發現涉刑責，仍可將林等人轉列為稅捐稽徵法被告。當初北檢查到在機上購菸涉行政罰的十八人，包括外交部長室簡任秘書、國安會官員辦公室秘書等，不排除安排約談。

北檢指出，在第一波偵結後，持續清查其餘購菸人員是否涉有刑責，檢方須先釐清他們是否明知違法卻仗著不會被海關抽查，利用隨行人員身分圖利自己或他人，未來如相關事證顯示涉有刑責，會依法偵辦。

據了解，外交部長吳釗燮辦公室范姓簡任秘書也被查出曾在機上購菸，雖然數量不大，但在私菸案爆發之初，吳釗燮曾主動對外自清「外交部沒人買香菸」，此一說法如今也受到質疑。據調查，范姓簡任秘書購買的香菸數量在十條以下，檢方初步認為，范是單純購買免稅菸，未依法申報部分，由主管機關依權責裁處。

另外，國安會也有吳姓秘書在機上購菸八條，同樣是自行攜帶出關。不過，國安會當初表示，「僅隨團國安會人員代工友購買菸品，數量只有個位數」。

北檢昨晚發出新聞稿說明，依菸酒管理法及入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法，入境旅客每人免稅額度一條，依法申報繳稅入境以五條為限；隨身攜帶菸酒超過免稅數量，未依規定向海關申報者，超過免稅數量菸酒由海關沒入，並由海關依規定罰鍰，不適用海關緝私條例處罰規定。

北檢表示，依最高法院見解，若僅有漏報消極行為，並無類似詐術的不正當方法，以積極行為逃漏稅捐，只能處行政罰之罰鍰。