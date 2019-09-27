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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

法界觀點 ／利用職務機會 帶37條菸不違法？

2019-09-27 00:26聯合報 記者賴佩璇王聖藜／台北報導

總統府諮議林家如因超帶卅六條菸品，被裁處四點五萬元居冠。 圖／聯合報系資料照片
總統府諮議林家如因超帶卅六條菸品，被裁處四點五萬元居冠。 圖／聯合報系資料照片
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北檢對於在總統專機超買免稅菸者僅認定行政罰，有法界人士質疑，總統府諮議林家如以公務員身分隨總統專機出訪，得以帶卅七條免稅菸、禮遇通關，難道不構成貪汙治罪條例或違反稅捐稽徵法？

北檢第一波偵結，主要就國安局少校吳宗憲等人團購免稅菸在「機邊交貨」，吳因帶領五輛總統府公務車載私菸，因而被依貪汙治罪條例第四條「以公用運輸工具裝運漏稅物品罪嫌」、貪汙治罪條例第六條「對於非主管及監督事務圖利罪嫌」、稅捐稽徵法第四十一條「以不正當方法逃漏稅」等罪嫌起訴。

在總統專機上「超買」免稅菸的總統府、外交部、國安會等員，或許不適用以公用運輸裝載漏稅物品罪，但貪汙治罪條例第六條規定，公務員明知違背法律、法律授權之法規命令，利用職權機會或身分因而獲得利益者，可處五年以下徒刑。

有法界人士質疑，若林家如是以公務身分跟隨總統專機出訪，明知依菸酒管理法等規定，入境旅客依法只能攜帶一條免稅菸，她從專機上帶卅七條免稅菸、利用禮遇通關而順利帶出關，難道不違法？此外，同樣是事先預購單純參與購菸行為，跟吳宗憲登記預購私菸者，有人也不曉得吳會用公務車運輸，何以有人起訴，有人緩起訴？為何林家如從機上取貨，就不涉及稅捐稽徵法第四十一條以不正當方式逃漏稅？

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