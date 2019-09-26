親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產會追債中廣
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

有後門！華膳33條私菸被載走 關務署：走私行為

2019-09-26 00:15聯合報 記者侯俐安沈婉玉／台北報導

時代力量立委黃國昌昨指出，私菸案華航員工黃湘媚訂購卅三條菸，早被人從華航修復場管...
時代力量立委黃國昌昨指出，私菸案華航員工黃湘媚訂購卅三條菸，早被人從華航修復場管制區後門載走。記者陳嘉寧／攝影
分享

立委黃國昌昨在立法院交通委員會質詢時說，這次華航總統專機私菸案，華航員工黃湘媚也訂購卅三條菸，且這卅三條菸早被人從華航修復場管制區後門載走，關務署直至本周二才在華航空品處搜出八條，且其中一條被抽掉，還在桃園民宅華膳空廚員工家搜出四條。他問關務署「這是不是走私？」關務署副署長彭英偉回應：「是」。

黃國昌說，私菸案從網路預購的菸中有七十四條不知去向，其中黃湘媚訂卅三條，華航董事長謝世謙周一在立院財委會還說這卅三條菸「還在倉庫」，但當天他到華膳空廚，華膳空廚表示「早被載走了」；關務署前天更從華航空品處、桃園民宅搜出走私菸。

黃國昌問，華航非法運入私菸，是否有跟關務署說過？彭英偉回應「沒有」；黃國昌追問「關務署從來不知道？」彭英偉回答「是」。彭英偉說，這些菸品是從華航自主管理的修護廠管制區後門運出，黃國昌問這樣是否為走私？彭英偉回答「是」。

對於謝世謙日前指菸在倉庫，黃國昌認為是包庇，質問交通部長林佳龍「還要保他？」林佳龍表達「若監督不周，要負起責任。」不過，華航昨晚發布聲明稿澄清，謝世謙周一答詢時指的「倉庫」是華航的倉庫，他是指菸已從華膳倉庫領走，但還在華航倉庫。

至於部分菸卻在空品處及民宅被找到？華航表示，早在七月廿二日就已展開內部調查，並在同日扣留香菸及化妝品，其中廿五條是華膳人員託購，當時就交給華膳人員，剩餘八條，有一條是空品處職員在華航未查封前就已開封抽用，所剩七條及化妝品一批，前天由財政部台北關扣押。

華膳表示，當時華航員工交付四條香菸及免稅品至華膳員工家中，原封未動。另廿一條菸也交付給另名華膳員工，該員放置於保稅區個人辦公室。該員在檢調訊問偵結後，以為此事已完結，便陸續抽掉約八條菸品，目前尚餘十三條。未開封免稅品及菸品已由台北關查扣。

關務署說，網路訂購但未機邊交貨及機上購買香菸共二一二條，已查出卅三條是黃湘媚所購，且有九條已被消費使用。總計二一二條中，有九十五條是刷卡購買，可循線追查出購買者，另外四十三條以現金購買的的菸品，目前還不知買主是誰。

私菸走私國安局

相關新聞

破功！ 總統府官員被爆捲入私菸案

2019-09-26 00:03

新聞眼／私菸「流竄」 華航荒腔走板

2019-09-26 00:18

私菸案 檢方下一波約談總統府諮議林家如

2019-09-26 00:11

總統府諮議買私菸？ 府：免稅品購買

2019-09-25 20:43

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人均獲請回

2019-09-25 18:28

遭爆未查扣總統府員工私菸 北檢：機上訂購攜帶入關

2019-09-25 18:16

「林家如」買37條菸 華航：4人機上取貨自行通關

2019-09-25 17:19

府方無人涉私菸破功 黃國昌爆：林家如購買37條私菸

2019-09-25 16:07

總統府諮議被指買私菸 府批：錯誤報導

2019-09-25 16:02

華航沒在怕！ 私菸又扯案外案 謝世謙澄清「沒包庇」

2019-09-25 14:48

私菸案報告葉菊蘭缺席 林佳龍：應排除困難配合

2019-09-25 14:38

私菸案／昔蔡貼身隨扈 「特勤郭雪芙」等4人到案

2019-09-25 14:02

影／林佳龍爆長榮也超賣菸 「600條、900條」

2019-09-25 13:56

私菸案究責兩套標準 許淑華痛批：有關係就沒關係

2019-09-25 13:51

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

2019-09-25 13:01

華航走私菸奇幻漂流？黃國昌：應扣押菸品被非法運出

2019-09-25 11:43

不忍私菸案遭懲 陳明文：哪任總統沒有？「就是團購」

2019-09-25 11:42

華航私菸案而長榮有嗎？ 林佳龍：長榮是沒那麼嚴重

2019-09-25 10:00

影／私菸案質詢雙菊又沒來 藍委轟藐視國會

2019-09-25 09:43

影／私菸案何時公告懲處？ 林佳龍未正面回應

2019-09-25 09:19
看更多

熱門文章

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

林佳龍爆長榮也有超賣菸 長榮回應了

2019-09-25 12:04

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

2019-09-25 13:01

不滿林濁水多次批韓國瑜是草包 孫大千發文反擊

2019-09-25 12:39

林國慶被通知抽中「驚崩聖駕」籤詩 網驚：要轉運了？

2019-09-25 17:01

國民黨不批准退黨 郭辦：絕不接受中常委慰留

2019-09-25 17:05

影／遭罵爛官 蔡碧仲與立委火爆對嗆：我一定提告

2019-09-25 12:29

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

首度公開鬆口挺韓 傅崐萁：幫我兄弟在各縣市推動整合

2019-09-25 10:53

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

2019-09-25 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top