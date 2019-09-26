有後門！華膳33條私菸被載走 關務署：走私行為

時代力量立委黃國昌昨指出，私菸案華航員工黃湘媚訂購卅三條菸，早被人從華航修復場管制區後門載走。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

立委黃國昌昨在立法院交通委員會質詢時說，這次華航總統專機私菸案，華航員工黃湘媚也訂購卅三條菸，且這卅三條菸早被人從華航修復場管制區後門載走，關務署直至本周二才在華航空品處搜出八條，且其中一條被抽掉，還在桃園民宅華膳空廚員工家搜出四條。他問關務署「這是不是走私？」關務署副署長彭英偉回應：「是」。

黃國昌說，私菸案從網路預購的菸中有七十四條不知去向，其中黃湘媚訂卅三條，華航董事長謝世謙周一在立院財委會還說這卅三條菸「還在倉庫」，但當天他到華膳空廚，華膳空廚表示「早被載走了」；關務署前天更從華航空品處、桃園民宅搜出走私菸。

黃國昌問，華航非法運入私菸，是否有跟關務署說過？彭英偉回應「沒有」；黃國昌追問「關務署從來不知道？」彭英偉回答「是」。彭英偉說，這些菸品是從華航自主管理的修護廠管制區後門運出，黃國昌問這樣是否為走私？彭英偉回答「是」。

對於謝世謙日前指菸在倉庫，黃國昌認為是包庇，質問交通部長林佳龍「還要保他？」林佳龍表達「若監督不周，要負起責任。」不過，華航昨晚發布聲明稿澄清，謝世謙周一答詢時指的「倉庫」是華航的倉庫，他是指菸已從華膳倉庫領走，但還在華航倉庫。

至於部分菸卻在空品處及民宅被找到？華航表示，早在七月廿二日就已展開內部調查，並在同日扣留香菸及化妝品，其中廿五條是華膳人員託購，當時就交給華膳人員，剩餘八條，有一條是空品處職員在華航未查封前就已開封抽用，所剩七條及化妝品一批，前天由財政部台北關扣押。

華膳表示，當時華航員工交付四條香菸及免稅品至華膳員工家中，原封未動。另廿一條菸也交付給另名華膳員工，該員放置於保稅區個人辦公室。該員在檢調訊問偵結後，以為此事已完結，便陸續抽掉約八條菸品，目前尚餘十三條。未開封免稅品及菸品已由台北關查扣。

關務署說，網路訂購但未機邊交貨及機上購買香菸共二一二條，已查出卅三條是黃湘媚所購，且有九條已被消費使用。總計二一二條中，有九十五條是刷卡購買，可循線追查出購買者，另外四十三條以現金購買的的菸品，目前還不知買主是誰。