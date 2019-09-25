總統府諮議買私菸？ 府：免稅品購買

2019-09-25 20:43 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



黃國昌25日召開「消失的走失貨品、華航高層說謊包庇」記者會，除了對「華航與華膳高層包庇走私」緊追不捨外，也提到，他追查華航後台網購系統，發現有一名官員「林家如」訂購了37條菸。總統府回應：「此為航班上免稅品購買，與違法私菸案無關。」問題是，航班上的免稅菸，每人限購一條。

林家如是政務人員

私菸案共從網路預購9274條菸，黃國昌從華航訂購系統後台追查，除國安局人員訂購的9200條外，其餘74條中有33條是華航員工黃湘媚訂購，剩餘的41條中有37條是由一名「林家如」訂購，且是透過VVIP預購系統購買，並不在查扣清單裡。黃國昌請問北檢檢察官，為什麼起訴書中沒有提到這個犯罪事實？

特別的是，黃國昌於記者會上公佈時，並不清楚這個「林家如」是總統府官員。他說：「對於林家如是誰，我並不清楚，我只查到公務體系中共有7位名叫林家如的人。」所有電磁紀錄都在華航電腦裡，黃國昌呼籲，檢方應把電磁紀錄攤出來給大家看，這事一點都不困難，「超買一條以上的，追究刑事或行政責任，該怎麼辦就怎麼辦。」

總統府：媒體錯誤報導

隨後，經媒體證實，此林家如為屬政務任用的總統府發言人室諮議，並作成一篇《打臉總統府！黃國昌舉證總統府諮議林家如，購買37條私菸》新聞。因為總統府發言人黃重諺曾於7月底記者會上強調：「據內部調查，並沒有政務或機要人員涉入。」

針對有媒體報導《總統府諮議林家如購買37條私菸的指控》，總統府發聲明稿回應：一、此事屬個人「機上免稅品購買」，台北地檢署已於8月23日正式說明「未涉刑責」；二、航班上免稅品購買，與違法私菸案無關；三、據檢方調查，機上購買免稅菸品者共18人，屬於個人消費行為，若有違規，屬行政裁罰。

總統府諮議林家如23日於論文門澄清記者會展示蔡英文總統LSE論文原稿。（photo by網路截圖）

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