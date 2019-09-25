親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產會追債中廣
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

陸封殺金馬後 再談陸片配額制背後的政經爭議

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下全為這目的

總統府諮議買私菸？ 府：免稅品購買

2019-09-25 20:43台灣醒報 記者張元融╱台北報導

黃國昌25日召開「消失的走失貨品、華航高層說謊包庇」記者會，除了對「華航與華膳高層包庇走私」緊追不捨外，也提到，他追查華航後台網購系統，發現有一名官員「林家如」訂購了37條菸。總統府回應：「此為航班上免稅品購買，與違法私菸案無關。」問題是，航班上的免稅菸，每人限購一條。

林家如是政務人員

私菸案共從網路預購9274條菸，黃國昌從華航訂購系統後台追查，除國安局人員訂購的9200條外，其餘74條中有33條是華航員工黃湘媚訂購，剩餘的41條中有37條是由一名「林家如」訂購，且是透過VVIP預購系統購買，並不在查扣清單裡。黃國昌請問北檢檢察官，為什麼起訴書中沒有提到這個犯罪事實？

特別的是，黃國昌於記者會上公佈時，並不清楚這個「林家如」是總統府官員。他說：「對於林家如是誰，我並不清楚，我只查到公務體系中共有7位名叫林家如的人。」所有電磁紀錄都在華航電腦裡，黃國昌呼籲，檢方應把電磁紀錄攤出來給大家看，這事一點都不困難，「超買一條以上的，追究刑事或行政責任，該怎麼辦就怎麼辦。」

總統府：媒體錯誤報導

隨後，經媒體證實，此林家如為屬政務任用的總統府發言人室諮議，並作成一篇《打臉總統府！黃國昌舉證總統府諮議林家如，購買37條私菸》新聞。因為總統府發言人黃重諺曾於7月底記者會上強調：「據內部調查，並沒有政務或機要人員涉入。」

針對有媒體報導《總統府諮議林家如購買37條私菸的指控》，總統府發聲明稿回應：一、此事屬個人「機上免稅品購買」，台北地檢署已於8月23日正式說明「未涉刑責」；二、航班上免稅品購買，與違法私菸案無關；三、據檢方調查，機上購買免稅菸品者共18人，屬於個人消費行為，若有違規，屬行政裁罰。

總統府諮議林家如23日於論文門澄清記者會展示蔡英文總統LSE論文原稿。（photo by網路截圖）

【更多精采內容，詳見

私菸走私國安局

相關新聞

遭爆未查扣總統府員工私菸 北檢：機上訂購攜帶入關

2019-09-25 18:16

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人均獲請回

2019-09-25 18:28

「林家如」買37條菸 華航：4人機上取貨自行通關

2019-09-25 17:19

府方無人涉私菸破功 黃國昌爆：林家如購買37條私菸

2019-09-25 16:07

總統府諮議被指買私菸 府批：錯誤報導

2019-09-25 16:02

華航沒在怕！ 私菸又扯案外案 謝世謙澄清「沒包庇」

2019-09-25 14:48

私菸案報告葉菊蘭缺席 林佳龍：應排除困難配合

2019-09-25 14:38

私菸案／昔蔡貼身隨扈 「特勤郭雪芙」等4人到案

2019-09-25 14:02

影／林佳龍爆長榮也超賣菸 「600條、900條」

2019-09-25 13:56

私菸案究責兩套標準 許淑華痛批：有關係就沒關係

2019-09-25 13:51

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

2019-09-25 13:01

華航走私菸奇幻漂流？黃國昌：應扣押菸品被非法運出

2019-09-25 11:43

不忍私菸案遭懲 陳明文：哪任總統沒有？「就是團購」

2019-09-25 11:42

華航私菸案而長榮有嗎？ 林佳龍：長榮是沒那麼嚴重

2019-09-25 10:00

影／私菸案質詢雙菊又沒來 藍委轟藐視國會

2019-09-25 09:43

影／私菸案何時公告懲處？ 林佳龍未正面回應

2019-09-25 09:19

華航涉私菸案 鄭文燦指示桃市府裁罰600萬元

2019-09-24 19:26
看更多

熱門文章

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

林佳龍爆長榮也有超賣菸 長榮回應了

2019-09-25 12:04

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

2019-09-25 13:01

不滿林濁水多次批韓國瑜是草包 孫大千發文反擊

2019-09-25 12:39

趙少康槓上黨產會：追徵中廣的77億 應去跟國民黨要

2019-09-25 00:23

國民黨不批准退黨 郭辦：絕不接受中常委慰留

2019-09-25 17:05

影／遭罵爛官 蔡碧仲與立委火爆對嗆：我一定提告

2019-09-25 12:29

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

2019-09-25 16:05

首度公開鬆口挺韓 傅崐萁：幫我兄弟在各縣市推動整合

2019-09-25 10:53

林峯正：賣帝寶88億 未流到國民黨

2019-09-24 23:55

傳被列入民眾黨不分區 張瑋軒打槍：無意加入任何政黨

2019-09-24 21:34

高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20

2020大選被偷了？雷倩：民進黨厲害的地方

2019-09-25 14:30

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

2019-09-25 10:43

韓國瑜揪利菁推銷高雄國慶限量禮包 7樣物品1450元

2019-09-24 23:55

民眾黨挖角「女人迷」？張瑋軒：柯性別教育全對再考慮

2019-09-24 22:25

感恩見面會韓國瑜將不請自來？郭陣營：掃碼才能入場

2019-09-25 15:56

華航走私菸奇幻漂流？黃國昌：應扣押菸品被非法運出

2019-09-25 11:43

陸軍：M1A2將與其他戰車一樣使用柴油

2019-09-25 12:00

府方無人涉私菸破功 黃國昌爆：林家如購買37條私菸

2019-09-25 16:07

林國慶被通知抽中「驚崩聖駕」籤詩 網驚：要轉運了？

2019-09-25 17:01

「林家如」買37條菸 華航：4人機上取貨自行通關

2019-09-25 17:19

不要再藏了！他向韓國瑜喊話「張善政可以出來了沒？」

2019-09-25 10:30

韓競辦指三家媒體「標題殺人」 不道歉修正就提告

2019-09-25 14:46

高雄艦退役前 試射海弓3長程飛彈

2019-09-25 00:09

國安會報告示警 中國年底前恐再斷我1到2個邦交國

2019-09-25 19:18

ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27

泛藍齟齬…新黨批國民黨對「家人」冰冷

2019-09-24 23:40

宋王柯…誰披橘袍 柯文哲爆「還在協商」

2019-09-25 00:15

影／幫陳明文300萬護航 蔡碧仲：是誰說的？

2019-09-25 09:41

蔡碧仲在財委會上反質詢 藍委曾銘宗痛罵「爛官」

2019-09-25 11:17

只要對韓國瑜選情有幫助 張善政表態可擔任副手

2019-09-25 13:05

趙少康稱青年挺韓會被笑 蕭敬嚴：網路上嘴砲人？

2019-09-25 15:20

向郭台銘要500萬？張善政澄清與韓國瑜無關

2019-09-25 18:03

賴品妤嗆對手「中國代理人」 李永萍反譏「肥貓的女兒」

2019-09-24 23:02

華航沒在怕！ 私菸又扯案外案 謝世謙澄清「沒包庇」

2019-09-25 14:48

專家：外科醫難救台鐵內失調

2019-09-25 00:47

宅神評「挖石油」：以後辯論一律改成政策書法大賽

2019-09-25 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top