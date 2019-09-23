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私菸案陳菊不列席 藍營、時力批厚顏

2019-09-23 20:14台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

有關私菸案、總統府秘書長陳菊不列席一事，在野黨立委痛批臉皮太厚。（photo b...
有關私菸案、總統府秘書長陳菊不列席一事，在野黨立委痛批臉皮太厚。（photo by Flickr）
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私菸案陳菊是否該列席備詢？立法院財政委員會23日邀總統府祕書長陳菊，針對總統專機私菸案提出報告，但陳菊請假未出席。國民黨立委林德福砲轟：「陳菊臉皮厚到槍打不過、砲穿不過」。黃國昌怒斥，府發言人說沒從飛機下私菸，「總統府可以帶風向撒謊嗎？」讓代替出席的副祕書長施克和啞口無言。

藍營時力攻堅

立法院財政委員會23日請總統府祕書長陳菊出席說明私菸案， 國民黨立委林德福表示，總統府的最高主管就是祕書長，陳菊難道一點責任都沒有？醜聞一發生、國安局長彭勝竹就下台，總統府侍衛室都是祕書長在監督，結果現在本末倒置，祕書長變成有權無責，把責任都推給國安局，「陳菊好官自我為之，臉皮實在厚到槍都打不過去，砲也穿不過去。」

時力立委黃國昌質詢交通部長林佳龍，詢問對華航調查報告是否滿意，林佳龍坦言並不是很滿意；黃國昌並問施克和，總統府發言人聲稱菸品沒有從飛機上搬下來？施克和說，預購的9200條菸是機邊交易，但597條被檢方扣押的，的確是從飛機上下來的。黃國昌怒斥，總統府發言人為何說沒有從飛機下來私菸，總統府可以帶風向撒謊嗎？施克和無法回答。

府方認為不必列席

總統府說明指出，有關陳菊婉拒列席一事，依憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲法機關是行政院而非總統府或總統幕僚。府秘書長除於立法院審查本府預算案及審查總統府主管法案時列席備詢外，不應赴立法院進行報告，以符憲法規定與憲政慣例。

總統府發言人丁允恭表示，上周五即已函告表示陳菊不會出席，本日由副祕書長施克和代替出席。

但台北市長柯文哲說，需不需要備詢都是依法處理，「yes or no，不然她就會變成大號的吳音寧。」

【更多精采內容，詳見

私菸走私國安局

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